All’Alfano dei giovani poeti il premio “I colori della vita”

Nella serata del 28 ottobre 2020, alle 18,30 si è tenuta a distanza su piattaforma Google Meet la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso “I colori della vita 2019”. Ai ragazzi della II E e della II F dell’Alfano della prof.ssa Katia Di Spalatro sono andati tutti e tre i premi della sezione Poesia: Sara Palmieri e Rachele Di Marzo si sono classificati al primo posto con “Il mondo a colori” (CLICCA QUI PER leggere la poesia); Giada Di Dodo e Chiara Di Michele al secondo con “Sorriso” (CLICCA QUI PER leggere la poesia) e Daniele Casaburi, Jacopo Lerra e Francesco Terzano al terzo, con “I colori della vita” (CLICCA QUI PER leggere la poesia) . Alla III B del Liceo Scientifico è andato anche il I premio per la sezione “elaborati multimediali”, con il video dal titolo “La vita è fatta di colori”, docente Antonella Di Rocco.