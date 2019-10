All’Alberghiero di Vinchiaturo si parla di recupero di risorse umane e materiali

In occasione della giornata Mondiale dell’Alimentazione, nei giorni scorsi, all’Istituto Alberghiero di Vinchiaturo è stato affrontato il tema dello spreco alimentare e non solo. Gli alunni delle classi prime e seconde sono stati coinvolti in un breve ma intenso seminario organizzato con la collaborazione della Dott.ssa Concetta Fornaro, accompagnata da un ospite d’eccezione, Folusho, migrante nigeriano arrivato in Italia un anno e mezzo fa, con il desiderio di continuare il suo lavoro di sarto. La Dott.ssa Fornaroha raccontato di come egli abbia avuto l’opportunità di integrarsi nel tessuto sociale molisano grazie alla sua professionalità. Folusho è abile nel riciclo e nella trasformazione di tessuti ricavati da indumenti, tende e qualsiasi oggetto che viene donato ad Officina Creattiva: “Ciò che per gli altri è un rifiuto, per l’Officina è una risorsa”, afferma la dott.ssa Fornaro. Il progetto di riciclo dei tessuti è stato possibile grazie alla donazione di macchine da cucire da parte di un’azienda tessile in dismissione, ma questo è stato solo uno degli esempi virtuosiriportati. Ammirevole, ad esempio, il progetto di recupero e valorizzazione della tradizionale mela Zitella, che grazie al pasticciere Gennaro Labbate della pasticceria “Gerri” di Agnone, ha conosciuto un nuovo utilizzo nel panettone, prodotto che per la sua unicità ha un altissimo valore di mercato. L’opera di Officina Creattiva e di tutta la rete di cooperative ed associazioni che con loro collaborano è ispirata a valori di sostenibilità ambientale e sociale e alla considerazione di essi come punto di partenza per lo sviluppo della Regione che, grazie alla sue risorse, risulta il luogo ideale per iniziare a pensare un nuovo modello di vita basato sull’economia circolare, sull’integrazione sociale e sul rispetto delle vocazioni e dei ritmi naturali del territorio. Elaborare nuovi modelli di vita e di economia risulta essere una priorità in quanto diventa sempre più evidente che l’industrializzazione senza quartiere e il consumismo sfrenato minacciano seriamente il futuro di tutte le specie inclusa, ovviamente, quella umana. I ragazzi dell’Istituto Alberghiero rappresentano al meglio le nuove generazioni che, consapevoli della minaccia rappresentata dal riscaldamento globale e dall’inquinamento, provano a pensare al futuro sperimentando nuove modalità di gestione del ciclo alimentare che abbia come obiettivo lo “spreco zero”. Le giornate di sensibilizzazione, come quella del 16 ottobre, sono necessarie per preparare i ragazzi ad essere adulti più responsabili rispetto alle generazioni passate; l’emergenza climatica e le numerose problematiche che investono regioni come il Molise (lo spopolamento, la disoccupazione ed i rischi idrogeologici) possono essere trattate ed auspicabilmente risolte soltanto attraverso lo sforzo comune di pensare nuove pratiche di produzione ed Officina Creattivace ne offre un’importante testimonianza.