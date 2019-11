Alla “Su e Giù” si corre per vincere… e anche per mangiare bene

Per tutta la durata della manifestazione il mercato di Campagna Amica di Coldiretti

Ci sarà anche Campagna Amica con si suoi ottimi prodotti a km zero alla “Su e Giù”, la gara podistica che si terrà domenica 17 a Campobasso, a partire dalle ore 10,00, organizzata dal gruppo sportivo Virtus. Quest’anno dedicata al pittore campobassano Domenico Fratianni, scomparso lo scorso luglio a Matera durante l’inaugurazione della sua personale “Le voci di dentro”, la “Su e Giù”, non si esaurisce in una mera gara ma rappresenta per gli abitanti del capoluogo regionale un evento da vivere tutti insieme, atleti, bambini, intere famiglie, che colgono l’occasione per vivere la propria città.

La partecipazione all’evento di Campagna Amica si inserisce nel naturale connubio che intercorre fra sport, salute e sana alimentazione a dimostrazione della quale le aziende distribuiranno gratuitamente ai partecipanti alla gara le ottime mele made in Molise. Inoltre, per l’intera durata della manifestazione, resterà aperto il mercato di Campagna Amica che darà l’occasione alla cittadinanza di degustare ed acquistare tante delle eccellenze del Made in Molise a km zero, in vendita ogni giovedì e sabato all’agrimercato di Via Insorti D’Ungheria, a Campobasso.