Alla scuola Montini “Curiamo le radici del futuro”

L’Open Day di una “grande famiglia”: tutte le date

“Curiamo le radici del futuro” è il motto che ben riassume l’attività scolastica dell’Istituto Comprensivo ‘Montini’ di Campobasso. Questa istituzione scolastica, definita spesso una “grande famiglia” e tra le più importanti nel capoluogo, aprirà le sue porte per dare un’idea delle attività che in essa si svolgono.

Gli incontri si svolgeranno tutti a gennaio: alle Scuole primarie “Giovanni Paolo II” e di Mascione, nei giorni 11, 19 e 25, alle ore 10:30. Negli stessi giorni, 11, 19 e 25,alle ore 17:00,si apriranno le porte della Secondaria di Primo grado di Via Giovannitti. Alla Scuola dell’Infanzia CEP Nord, si può andare il 10 e il 18, alle ore 16:30, e il 26 alle ore 10:00; alla Scuola dell’Infanzia CEP Sud, invece, il 10 alle 17:30, il 18 alle ore 15:30 e il 26 alle ore 11:00.

I genitori e i ragazzi sono invitati. L’obiettivo è fornire un quadro chiaro di quanto di meglio ci si possa aspettare dai tre segmenti di scuola dell’Istituzione.

Da anni, l’Istituto Comprensivo ‘Montini’ si è specializzato nel fornire un’offerta formativa varia e completa. L’imperativo è formare, sviluppare, indirizzare e dare le basi fondamentali per continuare gli studi senza grandi difficoltà, in modo da coltivarecompetenzee talenti. Oltre alle lezioni curricolari, che rimangono un caposaldo della didattica, i ragazzisono coinvolti in progetti trasversali afferenti alle educazioni: all’affettività,alimentare, stradale, ambientale, emozionale, pari opportunità, scoperta e valorizzazione del territorio. Come pure ci si può iscrivere alaboratori di ambito logico – matematico, tecnologico, linguistico, espressivo, musicale, artistico e sportivo.

Sono attivati da anni sia corsi di latino, astronomia, calcolo computazionale, formazione teatrale e di approfondimento di musica e di arte, sia corsi relativi alla certificazione linguistica di inglese e francese. E’ di pochi mesi fa il riconoscimento di“Certificato di Qualità Europeo per l’eccellente qualità del lavoro sul progetto eTwinning “.

Gli incontri con le famiglie potranno approfondire altri aspetti organizzativi echiarire ogni tipo di dubbio, oltre a dare tutte le necessarie istruzioni per la futura iscrizione all’anno scolastico 2020/2021.