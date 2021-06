Alla scoperta di luoghi incantevoli: escursione sul Monte Marrone

L’associazione bojanese-isernina “Akurunniar Trek” che svolge attività escursionistica, sportiva, di avventura e interpretazione ambientale, propone agli appassionati della natura e del paesaggio un’altra interessante escursione che si svolgerà domenica prossima, 13 giugno, sui sentieri del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM). Sarà un’escursione per ammirare uno splendido angolo di paradiso immerso nelle Mainarde molisane, un’occasione per conoscere ed ammirare la natura al suo risveglio primaverile dirigendosi verso monte Marrone, dove si potrà visitare il piccolo rifugio in pietra e legno costruito dal famoso pittore francese Charles Molulin, che egli stesso costruì. L’artista intorno agli inizi del secolo scorso decise di trasferirsi in questo angolo sperduto e affascinante del Molise dal quale è possibile ammirare un panorama mozzafiato, abbandonando comodità, notorietà e mondanità, per vivere la sua restante vita da eremita. Il programma, con pranzo al sacco a cura dei partecipanti, sarà il seguente: ore 8.30 ritrovo presso l’hotel Europa ad Isernia; ore 9.15 arrivo nei pressi della località di partenza dell’escursione, dove si lasceranno le auto per prepararsi all’escursione con un piccolo briefing propedeutico e inizio camminata. La fine del trekking e rientro è prevista per le ore 17.30. Il grado di difficoltà è Escursionistico (E). Abbigliamento consigliato e attrezzatura (comunque idonei ad un ambiente montano): scarpe da trekking, zainetto, pantaloni da trekking lunghi, intimo traspirante, maglietta traspirante, maglia di pile o felpa, giacca, crema da sole, cappello, guanti, bottiglia d’acqua, macchina fotografica e binocolo (per chi ne è in possesso). E’ gradita la prenotazione entro e non oltre sabato prossimo, 12 giugno, giorno precedente l’escursione. L’associazione si avvale di guide esperte GAE (Associati ad AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Guide UISP – Canoa e Raft, Guide di MTB Accademia Nazionale di MTB, Soci del Club2000m). Per info e prenotazioni: 328.1530768 (Simone) 329.7916558 (Erennio) e-mail: – info@akurunniartrek.it –. L’escursione si svolgerà nel rispetto del protocollo operativo Covid 19.