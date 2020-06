Basilicata Coast To Coast al Cineforum Umdi Place of Ideas Covid Time in Conference Call. Alla scoperta dell’Italia, Grande Bellezza, con Molise Noblesse. Giovedì 11 giugno alle 16.30

Basilicata Coast To Coast, un viaggio di quattro amici alla scoperta dell’antica Lucania. I giovani di MoliseNoblesse, Movimento per la Grande Bellezza, la Commissione Youth Filitalia Chapter Bojano, sotto l’egida di Mina Cappussi, ceo del progetto, hanno scelto di dedicare il mese di giugno, in cui cade la Festa della Repubblica, all’ “Italia Grande Bellezza”. Dopo essere stati a Roma, con To Rome With Love, il “treno” di Molise Noblesse sosta in Basilicata con il lungometraggio che vede Rocco Papaleo nelle vesti di regista. L’appuntamento con il Cineforum Umdi Place of Ideas Covid Time torna giovedì 11 giugno 2020 alle 16.30 con “Basilicata Coast To Coast”, dopo la visione del film in separata sede, ci si incontrerà su Skype per il dibattito alle 18.30. La riscoperta del territorio italiano affascina tutti, il progetto molisano ha deciso di dedicarvi un intero mese. “Il nostro Paese ha meraviglie che non si trovano altrove. Ogni regione ha dei gioiellini da mostrare ed è bella a modo suo. Dedicheremo giugno alla riscoperta dell’Italia con l’obiettivo di attrarre turisti, ma soprattutto di far conoscere agli italiani stessi la grandiosità del posto in cui viviamo” – spiega Ilaria di Molise Noblesse. Il dibattito sui temi del film vedrà Ilaria Sabbatino e Pamela Cioffialla conduzione. Ufficio stampa Sabina Iadarola e Manuela Canzona. Comunicazione by Ippocrates. Social web Franco Iadarola, Andrea De Marco, Miriana Meffe. Segreteria Luana D’Egidio, Francesca Risi, Fabiana Carbone. Grafica Ilaria Sabbatino.

Pamela Cioffi, il viaggio italiano coast to coast

“Abbiamo scelto il film di Papaleo perché è in linea con il tema del mese ‘Italia, Grande Bellezza’. – chiarisce Pamela di Molise Noblesse MMXX – Ambientato in Basilicata, presenta il tipico viaggio coast to coast da fare con gli amici. Quest’esperienza rappresenta non solo un modo per divertirsi, ma anche un’occasione per scoprire una regione incontaminata. Nel film dicono ironicamente: “La Basilicata esiste, è un po’ come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi” e noi ci abbiamo creduto”.

Basilicata Coast To Coast, Italia on the road

La pellicola del 2010, con un cast di tutto rispetto: Rocco Papaleo, Alessandro Gassman, Max Gazzè, Giovanna Mezzogiorno, promuove il viaggio italiano on the road, che nulla ha da invidiare alle avvenute internazionali. Nel settembre 2009, i quattro amici decidono di partecipare al festival nazionale del teatro-canzone di Scanzano. Da Maratea alla città da raggiungere, devono attraversare la Basilicata dalla costa tirrenica alla costa ionica, poco più di un centinaio di chilometri che con la strada statale si percorrono in un’ora e mezza. È a questo punto che Nicola propone di partire dieci giorni prima e raggiungere la loro destinazione a piedi, cercando nel cammino di ridare alla loro vita un senso che è stato perso. Il Cineforum Umdi torna giovedì 11 alle 16.30. La visione avverrà separatamente, per gli organizzatori in presenza e per i partecipanti in disparte. Per il dibattito ci si incontrerà virtualmente su Skype alle 18.30. Per prendere parte all’evento è necessario visionarlo sulla pagina Facebook Molise Noblesse, verrà fornito un link per accedere su Skype.

Molise Noblesse, bandiera della ‘regione che non esiste’

“Molise Noblesse – spiega Mina Cappussi, direttore del quotidiano internazionale UMDI Un Mondo d’Italiani e Ceo dell’iniziativa – non è solo il titolo di un progetto, è piuttosto una filosofia di vita, è un principio, una linea di pensiero, una condotta. Un credo, una bandiera, una medaglia apposta sul petto di chi torna ad inorgoglirsi della terra dei Padri Sanniti. Perché Molise Noblesse è diventato oggi un “modo di essere”, un brand, un logo, un marchio, un sito, un riferimento su centinaia di eventi e di appuntamenti organizzati da Centro Studi Agorà UMDI. Per scalfire il rumore suscitato dal ritornello “Il Molise non esiste” bisognava fare altrettanto, e forse ancora più “rumore”. E noi l’abbiamo fatto, contando sulla forza e la buona volontà dei giovani molisani”.

