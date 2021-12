Alla scoperta delle cose: l’altare

E’ sempre con grande piacere e affetto che Alesia e i suoi compagni di viaggio ospitano il prezioso contributo del prof Severino Dianich

Se entriamo in una chiesa cattolica per vedere un altare, appena ci saremo orientati, sapremo benissimo dove volgere lo sguardo: chiunque qui da noi sa individuare un altare. Fossimo, invece, da turisti a Berlino e la guida ci portasse a vedere nel suo museo l’altare di Pergamo, che i greci avevano dedicato a Zeus nel II secolo a.C., ci domanderemmo: “Ma cos’è un altare?” Con i suoi 300 metri di larghezza e 25 di altezza, non ha nulla a che fare con gli altari delle chiese. Ci farebbe venire in mente, caso mai, l’Altare della Patria di Piazza Venezia a Roma, che vi si è ispirato. Nel clima culturale caratteristico di quegli anni, fu un voler introdurre nella Roma papalina anche un altare dedicato alla Patria. Era quello un momento di esaltazione della raggiunta indipendenza delle nazioni, in molti paesi dell’Europa e in America Latina, nel quale si venne trasferendo il linguaggio religioso ai memoriali delle vicende patrie e approntando luoghi per i cerimoniali civili. Alla base della denominazione del Vittoriano come Altare della Patria stava il suo carattere di memoria celebrativa dei caduti per la causa e la vittoria raggiunta per il loro sarificio, a imitazione di ciò che si celebra sull’altare cristiano, cioè il sacrificio di Cristo in croce che dona la sua vita per la salvezza dell’umanità e la sua vittoria nella risurrezione, primizia della nostra risurrezione.

Al di là di queste diverse accezioni del termine, dobbiamo anche osservare quanto la forma dell’altare, dentro le chiese cristiane, sia mutata lungo i tempi. Nell’immaginario collettivo più diffuso, si riconosce un altare, d’istinto, nell’apparato scenico caratteristico degli altari barocchi, come quelli che si possono ammirare nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Campobasso. Sono composizioni nelle quali si assemblano sulle pareti, nelle cornici di ricche architetture, tele dipinte, sculture, in bassorilievo o in tuttotondo, in marmo o legno dorato, che sovrastano la mensa su cui si celebra l’Eucarestia. L’effetto è spettacolare e chiama alla devozione, anche se la mensa, che è l’altare vero e proprio, alla fine scompare nella lussureggiante ricchezza dell’insieme.

La differenza rispetto alle forme più antiche dell’altare cristiano è enorme: molta acqua è passata sotto il ponte fra il VI secolo e il Seicento. Basterà accostare all’immagine precedente quella di un sacello paleocristiano, che si conserva in Santa Giustina a Padova, per notare l’enorme differenza. In antico bastava una semplice stele di marmo, appoggiarvi sopra una piccola mensa marmorea e si componeva così la tavola per rinnovare l’ultima cena del Signore e allo stesso tempo ricordare che da quella mensa saliva verso l’alto l’offerta del suo sacrificio al Padre. C’è infatti un richiamo visivo alla forma dell’ara, su cui i Romani offrivano sacrifici di animali ai loro dei ed uno pratico nella forma della mensa sulla quale porre il pane e il vino da consacrare per la comunione dei fedeli.

La forma della stele, però, evocava anche i primi altari di cui narrano i testi biblici nelle storie dei patriarchi di Israele. Abramo, il primo dei credenti nell’unico Dio e capostipite di Israele, dovunque, lungo il suo peregrinare, Dio gli si rivelasse, erigeva un altare, perché i posteri ne conservassero perennemente la memoria. Giacobbe aveva avuto in sogno, durante la sua fuga nel deserto, la visione della scala che congiunge la terra al cielo e la promessa di Dio di assicurargli vita e discendenza. Prese allora la pietra sulla quale aveva posato il capo, la innalzò sulla verticale e la piantò nella terra, facendone una stele a perenne ricordo dell’evento. Sulla scia di questi pensieri, i cristiani, dopo i primi momenti in cui si celebrava la cena del Signore su una normale tavola di legno, la vollero di pietra e le dettero la forma della stele. Ciò che vi si celebrava non erano gesta eroiche di uomini, ma l’evento di Dio stesso venuto, nella persona di Gesù, a salvare l’uomo dal peccato e dal male.

Le cose cambieranno a partire dal XII secolo, quando dall’antico uso di porre sotto l’altare il corpo di un martire, si passò a quello di collocare sulla mensa dell’altare un’urna con le reliquie di un santo. Dove la chiesa non possedeva il corpo di un santo, se ne dipingeva l’immagine su tavola e la si collocava sopra l’altare. Di conseguenza se ne allungava la mensa, perché la tavola dipinta, in seguito, nelle chiese più ricche, diventava un trittico, con la figura del patrono della chiesa al centro e altri santi ai lati. poi un polittico di grandi dimensioni fino ad arrivare alla costruzione del grande e ornatissimo apparato barocco, con colonne, dipinti, sculture e decorazioni le più varie.

Si capisce, quindi, perché nel secondo millennio il sacerdote ha sempre celebrato con le spalle rivolte al popolo e lo sguardo rivolto alle immagini dipinte o scolpite del Crocifisso, della Vergine e dei santi. La tradizionale partecipazione attiva dei fedeli alla celebrazione liturgica veniva meno, per la incapacità del popolo di comprendere il latino e per molte altre cause. Tutto restava affidato alla devozione personale di ciascuno e all’ammirazione delle immagini e delle cerimonie che si facevano sempre più ricche e appariscenti. Era un pregare personalmente, ogni fedele nel suo personale raccogliemntoun vedere e un “assistere” alla Messa.

La riforma della liturgia decisa dal concilio Vaticano II ha avuto come scopo, invece, la restaurazione della partecipazione attiva di tutti i fedeli. L’altare poteva riapparire nello spazio comune, non più addossato a una parete, e godeva della compagnia di un ambone, cioè di una trbuna, in qualche caso imponente, dalla quale vengono letti brani della Sacra Scrittura, la Parola di Dio, che fa rivivere la fede, nceessaria per accostarsi alla mensa del Signore. E’ naturale, quindi, che l’altare contemporaneo abbia abbandonato le sue forme barocche e sia ritornato alla sua originaria semplicità. Inseguendo questi pensieri l’architetto Galantino, tanto per portare un esempio fra i tanti, rimodellava, a Modena, lo spazio della sua chiesa del Redentore in una forma ampia, luminosa ed accogliente, nella quale ciascuno potesse sentirsi parte della famiglia di Dio, riunita fra i due poli dell’altare e dell’ambone. E’ una sfida che resta aperta per ogni architetto che intenda progettare una chiesa, l’invenzione di forme spaziali capaci di far sentire il fedele in uno spazio “altro”, lo spazio di Dio, che allo stesso tempo si offra, calorosamente accogliente, per la famiglia di Dio che si riunisce a celebrare la cena del Signore.

Prof. Severino Dianich