Alla scoperta del pesce fresco tra gag e cucina. L’intervista con la TV russa

REDAZIONE TERMOLI

Sono arrivati in Molise per fare un tour tra enogastronomia e bellezze paesaggistiche. Hanno visitato prima Bagnoli del Trigno per arrivare a Termoli ed effettuare le riprese prima al mercato del pesce presente al porto e questa mattina lungo Corso Fratelli Brigida dove hanno assaggiato il pesce fresco e crudo come i veri termolesi. Grande curiosità in città per la troupe di “Canale Moiaplaneta”, un canale della TV di Stato russa che trasmette anche nei paesi dell’ex Urss raggiungendo circa 75milioni di persone. Il giornalista Anton Zaitzev ha assaggiato le prelibatezze bassomolisane all’interno delle riprese del format che solo per Termoli durerà 26 minuti. Stesso tempo dedicato anche per l’alto Molise tra caciocavalli e tartufi. La settimana prossima la TV tornerà in alto Molise per registrare un secondo format tutto da scoprire. “Non ci aspettavamo che il Molise fosse una regione così interessante”.