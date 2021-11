Alla scoperta del ‘Muma’, il Museo virtuale del Mare: l’inaugurazione al Castello Svevo

Un museo Virtuale del Mare che catapulterà i visitatori in una esperienza unica. E’ il Muma, museo realizzato al Castello Svevo di Termoli grazie al Comune di Termoli e al finanziamento ottenuto tramite il Flag Molise Costiero. Attraverso la realtà virtuale, la realtà aumentata e le istallazioni multimediali il visitatore si immergerà nei principali siti di interesse della costa molisana passando per i comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia. Sarà possibile conoscere borghi, siti archeologici, tradizioni, aree naturalistiche e ancora pesca, enogastronomia servizi turistici.

Sarà una app informativa a guidare il visitatore lungo tutto il percorso museale che si snoda attraverso delle postazioni di virtual reality (VR).

Ultima chicca riguarda la sala centrale del Castello Svevo di Termoli . Qui ci si potrà immergere in un mondo sottomarino con il videomapping permanente.

L’ingresso al Museo Muma è gratuito e resterà aperto dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 20 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 13 e il pomeriggio dalle ore 16 alle 20.

