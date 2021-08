“Alla scoperta del Molise in sella alle bici elettriche”: ecco i Caraibi di Petacciato

Alla scoperta del Molise in sella alla propria bici elettrica. E’ l’avventura di Francesco e dei suoi amici che hanno voluto condividere con il resto del Molise la bellezza della spiaggia di Petacciato “baciata” dal primo sole del mattino. “Il Molise è una regione fantastica, piena di piccoli posti sconosciuti o inesplorati che sono delle vere e proprie perle. Tutte le settimane prendiamo la nostra bici e andiamo alla scoperta della regione che non esiste”. Oggi la spiaggia di Petacciato di cui di recente si è innamorata anche la giornalista e opinionista televisiva Selvaggia Lucarelli, con il suo stabilimento a due passi dal mare in quelli che sembrano dei Caraibi molisani.

