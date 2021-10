Alla scoperta dei frutti antichi del Molise. Incontro con l’agronomo Michele Tanno

Il 31 ottobre alle ore 17:00 presso il vivaio Verde Idea di Isernia, si svolgerà un interessante incontro alla scoperta dei frutti antichi del Molise. L’incontro gratuito vedrà la presenza dell’agronomo dot. Michele Tanno presidente dell’associazione Arca Sannita, che da decenni dedica il suo lavoro alla riscoperta delle piante autoctone del Molise. Limoncella, Zitella, Rosa Antica, Bianca d’Isernia sono solo alcune delle varietà perdute che si stanno nuovamente diffondendo sulle tavole dei consumatori molisani, apprezzate per il loro sapore autentico e genuino.

ll corso verterà sui principi basi della coltivazione bio e naturale infatti le piante da frutto autoctone essendo appunto locali sono più resistenti alle avversità climatiche e agli attacchi dei parassiti e dei funghi. Tutto questo a vantaggio di una coltivazione naturale che richiede meno cure agronomiche.

Un altro vantaggio di coltivare frutti antichi sta nelle proprietà salutari come nella buccia delle mela annurca per citarne una, ma soprattutto nel riscoprire i sapori e gli odori oramai persi che non hanno nulla a che vedere con quelli della frutta da supermercato, perfettamente uniforme, lucida, ma sempre più insapore.

Il corso sarà gratuito ma sarà richiesta la prenotazione essendo a numero chiuso. Obbligo di possedere il Green Pass e l’uso della mascherina.

Per informazioni contattare Emiliano Neri, il titolare del vivaio Verde Idea al seguente numero 348-2524741 oppure inviare una email a info@verde-idea.com