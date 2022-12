Alla Schweitzer una una lectio magistralis su Benito Jacovitti

Venerdì 16 Dicembre presso l’Aula Schiavone della Scuola Secondaria si è tenuta, per gli alunni delle classi terze, una lectio magistralis su Benito Jacovitti, artista fumettista nato a Termoli. Dopo i saluti della Dirigente scolastica, prof.ssa Marina Crema, e dell’Assessore alla cultura, Michele Barile, è intervenuta telefonicamente la figlia di Jacovitti che ha incitato i ragazzi ad interessarsi all’arte e al disegno, senza perdere mai il sorriso e l’ottimismo per il futuro. Ha, poi, preso la parola Edgardo Colabelli, Coordinatore Nazionale Jacovitti Club e

Fondatore della Casa Museo Benito Jacovitti di Roma, in collegamento on line da Roma, che ha raccontato la sua esperienza e la sua vicinanza al maestro, risaltandone il talento e la grande umanità. E’ seguito l’intervento del prof. Michele Carafa artista noto come scultore, vicepreside del prestigioso Liceo Artistico intitolato a B. Jacovitti, il quale ha spiegato ai ragazzi le fasi della lavorazione della statua bronzea di B. Jacovitti posta al centro del Corso Nazionale di Termoli, da lui stesso realizzata. Al termine il sig. Domenico D’Onofrio di Termoli, appassionato di Jacovitti, amico della figlia di Jacovitti, di Edgardo Colabelli e di Vincenzo Mollica, ha mostrato ai nostri alunni i fumetti originali del maestro, svelandone alcuni segreti.

In occasione dell’evento sono stati presentati tutti i bozzetti artistico-creativi realizzati dagli alunni della classi 3^B , 2^A e 2^C, nel “Laboratorio delle Idee” diretto dalla prof.ssa Carla Di Pardo, per lo studio di un Murale da realizzare presso la Sede Centrale del Comprensivo Schweitzer in collaborazione con le classi quarte della Scuola Primaria coordinate dalle rispettive Maestre. murale che sarà inaugurato nel mese di Marzo in occasione dei 100 anni dalla nascita del famoso fumettista.

Un’altra interessante occasione di ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto.