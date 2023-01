Alla sbarra per estorsione incassa una pesante assoluzione

L’imputato è stato giudicato e dichiarato innocente in Corte d’Appello a Campobasso

E’ stata una lunga e complessa attività giuridico-legale quella che hanno sostenuto gli avvocati Carmine ed Alessio Verde (nella foto in evidenza) che nel lontano 2012 furono chiamati ad assistere un uomo che venne indagato, assieme ad altre 3 persone, dalla Procura della Repubblica di Larino, per reati di usura ed estorsione (quest’ultimo capo d’imputazione fu contestato solo alla persona in questione).



In sede collegiale dal Tribunale Frentano scaturì una sentenza di primo grado che vide assolti dal reato di usura tutti e quattro gli imputati, mentre per il reato di estorsione venne condannata a tre anni e 4 mesi solo una persona. Oggi, in Corte d’Appello a Campobasso, anche quest’ultimo imputato si è liberato dall’accusa ed ha incassato una pesante assoluzione.



Tutto scaturì da un prestito in denaro (45mila euro) fatto ad un imprenditore del Basso Molise, l’importo della restituzione, secondo l’accusa, finì per lievitare quasi al doppio.

Da lì l’imputazione per usura, poi smontata in primo grado dagli avvocati Carmine e Alessio Verde, i quali si sono ritrovati a confermare l’assoluzione anche per estorsione a carico del loro assistito in Corte d’Appello a Campobasso.