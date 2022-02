Alla “riscoperta” del Lago di Occhito

di Giuseppe Iamele

Al confine con la Puglia a far da padrone è il Lago di Occhito. Questo nasce tra la fine degli anni ’50 e metà anni ’60 in seguito alla costruzione della diga di Occhito. Il lago vanta il primato come lago artificiale più grande in Italia ed il secondo in Europa. L’invaso fu realizzato con lo scopo di irrigare i campi della capitanata (è infatti tutt’oggi sorvegliato dal consorzio irriguo della capitanata).

Gli immissari principali del lago sono il Tappino, il Cigno e il fiume Fortore. Proprio quest’ultimo nasconde una storia molto interessante: per molti studiosi, secondo teorie sviluppatesi negli ultimi vent’anni, nella località Ischia Rotonda (ormai sommersa dalle acque del Lago), avvenne una delle peggiori sconfitte dell’Impero Romano durante la seconda guerra punica, contro i Cartaginesi. L’evento in questione è passato alla storia come “battaglia di Canne”. Questa teoria si basa anche sul fatto che sono stati condotti alcuni scavi archeologici sul monte S. Giovanni nei pressi di Carlantino, in cui sono rinvenuti reperti risalenti al neolitico, dell’età romanica e del medioevo.

Come già detto, il Lago funge da confine tra la regione Puglia e la regione Molise. I paesi che circondano l’invaso, sono: Sant’Elia a Pianisi, Pietracatella, Macchia Valfortore, Tufara e Gambatesa per la provincia di Campobasso; Celenza Valfortore, San Marco la Catola e Carlantino per la provincia di Foggia. Presso la diga, situata vicino Carlantino, è possibile effettuare visite guidate per visionare il suo funzionamento.

Sia il lago che la zona boschiva che lo circonda, danno la sensazione di “locus amoenus”, una specie di luogo paradisiaco perfetto per pic-nic e scampagnate in famiglia o con amici. Il territorio circostante è ricco di vegetazione e anche di varie specie di animali come cinghiali, lupi, volpi, istrici etc. E’ presente anche una ricca fauna ittica, difatti le acque del lago sono popolate da: carpe, carassi, cavedani, scarole, anguille, persici e black bass; proprio per questo, le sponde del lago sono sempre piene di pescatori. Assieme alla pesca ci sono anche altre attività da svolgere come ad esempio passeggiate a cavallo o in mountain bike. Sul territorio, sono presenti anche agriturismi e ristoranti che oltre a pietanze prelibate, offrono anche uno splendido panorama sul lago. Il Lago tutt’oggi non è valorizzato a pieno dai Comuni e dalle Provincie di competenza, è a testimonianza la pessima rete stradale, che ostacola il turismo; possibile fonte di guadagno per i paesi limitrofi.