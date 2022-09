Alla ricerca delle storie perdute, una passeggiata ecologica nella parte più alta di Riccia

Si è tenuta sabato 24 settembre una passeggiata ecologica nella parte più alta di Riccia 988 metri sul livello del mare: Juntator, giuntatore. Giuntatore perché è in quel punto che si incontrano 3 comuni Riccia – Tufara – Castelvetere in Val Fortore (BN) e 2 regioni Molise e Campania.. La località è detta anche: i tre confini.

Ad organizzarla il Ten. Dei VVUU, in quiescenza, già comandante del corpo di polizia municipale di Riccia; con i suoi 40 anni di esperienza al Comune, è un profondo conoscitore del territorio di Riccia.

La comitiva, composta da un nutrito gruppo di persone (giovanissimi e meno giovani), partita da Riccia, alle ore 07 da Via Benevento PUNTO AMICO, con un autobus della STA, si è mossa da Giuntatore lungo la dorsale della Montagna di Riccia, passando per masserie IAROSSI, Tre Cérri, Ruscito, poi lungo uno sterrato fino a Pesco della Carta e poi giù fino alla statale 212 e risalendo verso Riccia per Via Castelvetere alle ore 13,30.

Un percorso sconosciuto alla grande maggioranza dei partecipanti, tutti entusiasti della lodevole iniziativa che ha permesso di apprezzare le bellezze e i pregi di un territorio ancora incontaminato.

Una breve sosta nelle vicinanze di Pesco della Carta ha permesso la consumazione di una frugale colazione al sacco.

Da Pesco della Carta, come da un terrazzo, si è presentato uno spettacolo a dir poco stupendo, dall’alto dei suoi 800 metri circa, una rara bellezza in “…sovrumani / silenzi, e profondissima quiete….”, Riccia era ai piedi dei podisti e, intorno, da cornice, i monti dell’antico Sannio, Campitello, Campobasso ed altri comuni viciniori.

Durante il percorso il bravo Gaetano ha raccontato di episodi funesti avvenuti nel corso degli anni dove giovani di Riccia persero la vita in seguito ad eventi non imputabili a violenze, ma solo un destino cinico: la ragazza di 18 anni colpita da un fulmine P’pp’nèll; il giovane colto da malore e caduto di sella dall’asino; la Croce dei viandanti comunemente detta “dell’ ante. Ad ognuno un fiore e una requiem con un attimo di raccoglimento.

Si potrebbe definire, a ragione, “Il percorso delle 3 Croci”.

Certamente rievocare questi eventi rattrista il cuore, ma Gaetano inermezzava tali racconti con delle battute spiritose “barzellette” in cui è molto bravo.

La giovanissima Ilenia si è improvvisata fotografo del gruppo. Grazie.

La giornata di sole termina con l’auspicio di poter organizzare altri incontri per conoscere altre parti del territorio di Riccia, Gaetano certamente non si tirerà indietro per poter passare le sue conoscenze alle nuove generazioni.