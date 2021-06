Alla ricerca della partita perfetta

GENNARO VENTRESCA

A Rieti si giocherà in uno stadio che porta il nome di Manlio Scopigno. Un ex terzino di medio livello che divenne – attraverso un percorso singolare- un grande allenatore. Nel campionato ’69/70 riuscì addirittura a portare lo scudetto al Cagliari di Gigi Riva e di altri eccellenti compagni (Albertosi, Cera, Domenghini, Greatti…). Venne soprannominato il filosofo, per il modo di concepire i calci d’angolo di cui cambiò alcune regole. Una per tutte: portò in ritiro la sua squadra in Versilia, piena di distrazioni.

***

Aveva una voce flebile Scopigno, forse per questo neppure ci provò a sgolarsi a bordo campo. Lo si ricorda composto. Il vignettista del Guerin Sportivo usava ritrarlo con un bicchierone di whisky stretto in una mano, accanto a una bottiglia pronta per la mescita, e la sigaretta accesa nell’altra. Parlava un ottimo italiano Scopigno, al contrario dei ruspanti colleghi conosceva a menadito la Consecutio Temporum e non sbagliava mai un indicativo col congiuntivo. O un congiuntivo col condizionale.

***

Nella mia mente si affollano le domande. Prima domanda: ce la faranno i nostri ragazzi a tornare a casa con la vittoria? Seconda domanda: i tre punti basteranno per tagliare il traguardo per primi a due partite dal termine? Il cuore, ovviamente, mi induce a essere ottimista. Il cervello, invece, mi obbliga a essere più realista. Spingendomi a credere a una partita tosta, come sono toste tutte le partite della capolista. Contro cui ogni rivale mira a fare bella figura, tirando fuori il meglio del suo repertorio e soprattutto l’orgoglio.

***

I rossoblù avranno l’arduo compito di cancellare la scialba prestazione di domenica scorsa. Su questo non si discute. In genere ci sono sempre riusciti. A una brutta uscita hanno fatto sempre seguire una reazione formidabile. Valga per tutte quella di Notaresco, sicuramente la migliore di tutto il campionato. In cui solo lo striminzito punteggio (1-2) non mise in mostra le netta differenza tra vincitori e vinti.

***

Contro i laziali all’andata giocammo una partita gioiosa. Nata male, ma finita in trionfo. Allo stato dell’arte servirebbe la partita perfetta. Che è il più bel regalo per chi vive lo sport come mezzo privilegiato per riconoscere e trasmettere le emozioni e i sentimenti più intimi. Occorre, per vincere e convincere, una fortezza d’animo esemplare. Per non correre rischi bisogna fatturare tre punti e sottotraccia sperare che il Notaresco non torni da Recanati con la vittoria. Altrimenti ci sarà da attingere ai due restanti match che ci obbligherebbero a tenere il fiato sospeso sino all’ultimo.

***

Spiego: in caso di vittoria rossoblù e sconfitta della formazione teramana il Lupo tornerebbe subito in Serie C. Ovviamente, tocco legno. Chi mi ama, mi segua.