Alla ricerca della folla perduta

GENNARO VENTRESCA

Dice un mio amico psichiatra: Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano. Non so se sarà vero o, l’amico, avrà solo voluto fare “u’ zass”. Un po’ matti, in punta di verità, lo siamo tutti noi del mondo dei calci d’angolo che attribuiamo un posto così importante a una partita di pallone e siamo capaci di fare follie per la squadra del nostro cuore. Bastasse solo versare qualche lacrima sarebbe niente. Capita invece di passare intere notti a rigirarsi nel letto come un girarrosto. Lasciando stare le scazzottate, le bastonate sulla schiena del tifoso avversario, i cristalli fracassati delle auto, per finire, alle notti passare al buio della camera di sicurezza.

***

Una di queste notti, per conciliare il sonno, ho intravisto una vecchia partita del Milan con una squadra sudamericana, in maglia gialla. Certo che se i colombiani giocano così, la cocaina non deve fare ‘sto effetto che dicono. Era una di quelle sfide per l’Intercontinentale che si giocavano in Giappone e i tifosi suonavano senza sosta quelle maledette trombette. Non fece gran che neppure la formazione di Sacchi che, comunque, vinse, con una punizione di Chicco Evani che uccellò Higuita, prima che s’andasse ai rigori.

***

Vista dalla tribuna, la porta sembra non finire mai. Forse per questo che non c’è tifoso che non si senta capace di segnare gol su gol. Sette metri e trentadue, per due e quarantaquattro fanno 17, 86 metri quadrati. Eppure davanti a tanto scialo sono più gli attaccanti che fanno fetecchia che quelli che infilano la palla oltre la linea di porta. E che dire del rigore? Sembra la classica menata. Ma, a quanto pare, non è affatto così. Come confermano anche gli specialisti che qualche volta fanno delle bufale, da far cadere le braccia. In USA Baresi e Baggio, mica due qualsiasi, fecero alzare la coppa ai brasiliani. Chi potrà mai scordarlo! Andò meglio in Germania, con la Francia. Ma quando la fortuna è dalla tua parte, si sa che si fa in fretta a passarci sopra.

***

Scrivono i ragazzi su FB: “Il Campobasso a Selva Piana bisogna andarlo a vedere, sempre”. La foto che ha fatto il giro sul social per raccogliere il top dei like è senza dubbio quella del fine partita a Vasto, con Gesuè, Cudini e De Angelis ad abbracciarsi come scolaretti. Uno scatto che ha riempito i cuori rossoblù più dello stesso gol di Sandokan Bontà. Staremo a vedere se alla parole seguiranno i fatti. O se dovremo assistere, come è accaduto col Tolentino, di ritrovarci con gli spalti deserti, in uno strano silenzio in cui dai distinti si sentiva il rumore del salto di una pulce.

***

Per incendiare la santabarbara i nostri ragazzi hanno bisogno di una folla tutta viva. Che li accompagni in queste ultime 13 sfide, una più difficile dell’altra. Sbaglia chi pensa che l’ostacolo più duro sarà quello di Matelica. A fine stagione ogni passo è decisivo. Basta abbassare solo un po’ la concentrazione per correre il rischio di ripetere i 50 secondi con l’Avezzano. Non ci voglio neppure pensare, faccio qualche magheggio, tocco il corno di corallo… e continuo a sognare.