Alla Regione Molise telefoni roventi: si chiama come negli uffici del Veneto

Alla Regione Molise si telefona quasi come nei palazzi regionali del Veneto e vien da chiedersi come mai visto che i cittadini sono sedici volte di meno e i dipendenti un quinto. Questo è il dato che scaturisce dall’analisi delle spese relative alle utenze dei nostri uffici regionali. E tra tutte a spiccare è proprio quella relativa alle telefonate. A fare le pulci ai bilanci pubblici delle sedi regionali presenti in tutta Italia è stata la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica (Gari) che ha preso in esame tutti i dati di spesa che le Regioni trasmettono al Siope, il sistema informativo nato dalla collaborazione tra Banca d’Italia, Ragioneria dello Stato e Istat. Tuttavia, non tutte le amministrazioni rispettano le indicazioni su come trasmettere le cifre, contenute nel glossario e così le differenze si ingigantiscono. Pertanto, spesso l’essere spendaccioni ha a che fare con un invio non corretto. La classificazione della Fondazione Gari è stata svolta attraverso il progetto Pitagora secondo cui l’algoritmo ha filtrato i dati tenendo proprio conto delle anomalie nei bilanci inviati dalle Regioni. Alcune hanno per esempio trasmesso società partecipate. Non sempre, però, questi errori giustificano numeri fuori controllo, secondo il presidente di Gari, Enrico Michetti.

Ciò nonostante il report delinea un trend nelle diverse regioni secondo cui gas, energia, acqua, telefonia fissa e mobile sono gli stessi per tutti ma gli importi sulle bollette risultano essere diversi e spesso anche fuori controllo. Pertanto, ogni Regione in tal senso rappresenta un universo a sé.

Qualche esempio. La Campania ha pagato l’energia elettrica per il funzionamento degli uffici nel 2017 più del decuplo della Lombardia: 60 milioni 685mila euro, oltre mille euro per dipendente al mese. Il Lazio spende due milioni e mezzo di euro di acqua, undici volte più della Campania, 550 euro per impiegato ogni anno. La Puglia è una Regione di telefonisti: 2 milioni 612mila euro di bollette tra fissi e mobili, 82 euro al mese per impiegato. Anche negli uffici regionali del Piemonte si telefona tantissimo: l’ente guidato da Sergio Chiamparino ha accumulato un milione e ottocentomila euro di uscite, 560 euro l’anno a dipendente, anche se nel 2018 si è riusciti a dimezzarle. Nelle regioni Liguria, Abruzzo e Basilicata si fa un gran consumo di gas: l’Abruzzo riscalda o cucina nei suoi uffici più dell’Emilia Romagna, ma ha un terzo degli abitanti da amministrare, in Basilicata il gas delle sedi costa 157 euro l’anno a dipendente.