Alla quinta edizione la ‘Giornata della Ricerca Scientifica’

Quest’anno si svolgerà sul web: protagonisti i giovani ricercatori

Come ormai di consuetudine, anche quest’anno il Dipartimento di Bioscienze e Territorio propone la Giornata della Ricerca Scientifica, un’occasione ideata e pensata per diffondere e favorire, sempre più, una cultura tecnico-scientifica e avvicinare la società civile, con in prima fila il mondo della scuola, all’articolato sistema ricerca in tutte le sue dinamiche e sfaccettature.Una giornata dedicata alla divulgazione delle conoscenze scientifiche con particolare attenzione alle molteplici attività di ricerca in atto nei laboratori e nei centri del Dipartimento.

Venerdì 17 luglio, infatti, a partire dalle ore 9.00, sulla piattaforma Teams, saranno i giovani ricercatori, dottorandi, borsisti, laureandi e tesisti a presentare i loro progetti di ricerca. Illustreranno, da protagonisti in prima linea, le linee di studio e di analisi che hanno caratterizzato e contraddistinto il loro percorso di ricerca, abbracciando ambiti che spaziano dalle Scienze biologiche, l’Informatica, la Fisica, Matematica e Ingegneria alle Scienze naturali, ambientali e forestali con spunti di economia e pianificazione.

Ad introdurre la quinta edizione della Giornata della Ricerca Scientifica del Dipartimento di Bioscienze e Territorio la relazione di Moreno Di Marco (Università “La Sapienza” di Roma) su Sinergie e compromessi tra la Conservazione della Biodiversità e lo Sviluppo Sostenibile nell’era delle Pandemie.