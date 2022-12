Alla Pro Loco l’ex cinema di Isernia, dovrà evitare il degrado della struttura

L’ex cinema di Isernia alla Pro Loco. In attesa che vengano completate le procedure relative alla gara per l’affidamento, sarà la Pro Loco a gestire, per i prossimi tre mesi, in via straordinaria e temporanea, l’ex “8 1/2”. Lo ha stabilito con apposita delibera la Giunta comunale, che ha accolto la richiesta

formulata dall’associazione di poter disporre della sala polivalente di via de Gasperi per usi

sociali.

“La Pro Loco – si legge nell’atto dell’Esecutivo – persegue scopi di rilevante utilità sociale,

rientranti fra quelli perseguiti dal Comune e comunque meritevoli di tutela e promozione, al fine di presidiare la struttura ed evitare che l’immobile, privo di utenze e non manutenuto, si ammalori”. L’autorizzazione è stata concessa per tre mesi, “salvo definizione anticipata del procedimento di gara per l’affidamento della struttura”.