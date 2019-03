Alla ‘Pizza European Cup’ anche 4 pizzaioli molisani

REDAZIONE

Domani, 11 marzo 2019 a Menton, in Francia, si svolgerà l’edizione 2019 della Pizza European CUP, che vedrà in competizione numerosi maestri ed allievi pizzaioli da diversi Paesi. Le Categorie nelle quali competeranno i concorrenti sono: Margherita Doc, Pizza in Teglia, Pizza Focaccia, Pizza Innovante e Dessert Pizza. Tra i numerosi pizzaioli italiani che si cimenteranno nel preparare deliziosi pizze, anche quattro bravi molisani esperti del settore, capeggiati dal maestro Walt Di Nonno, già classificatosi 3° al Campionato Mondiale dello scorso anno 2018 per la Categoria Sapori del Sud. Il nostro Walt si impegnerà nel preparare al meglio pizze delle categorie: Margherita Doc, Dessert Pizza e Pizza Focaccia. Un caloroso “In bocca al lupo” ai rappresentanti della nostra Regione anche dalle colonne del Quotidiano del Molise!