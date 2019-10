Alla manifestazione del centrodestra a Roma anche Forza Italia Molise

Alla manifestazione del centrodestra che si è svolta questo pomeriggio, sabato 19 ottobre, a Roma, ha partecipato anche una delegazione di Forza Italia Molise, capeggiata dalla parlamentare Annaelsa Tartaglione.

«Oggi pomeriggio a Roma anche noi di Forza Italia e del Molise, – ha commentato la Tartaglione – in una piazza San Giovanni stracolma, la piazza del centrodestra forte e compatto che dice no al governo delle tasse e delle manette e si candida nuovamente a guidare il Paese.

Sventolano le bandiere dei tre movimenti, più il tricolore per un’Italia che chiede sicurezza, sviluppo, benessere e libertà.

Sul palco, insieme agli altri governatori, anche il nostro Donato Toma a ricordare l’importanza di mantenere a tutti i livelli unita la coalizione.

Infine memorabile il discorso di Silvio Berlusconi, colui che 25 anni fa inventò, per salvare la Nazione dagli estremismi e dal declino, questo centrodestra.

Il nostro Presidente, col solito carisma e la solita passione, ha incitato tutti a continuare con coraggio questa splendida e appassionante avventura».