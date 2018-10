Alla Liberty la seconda “Mostra di modellismo navale”

TONINO ATELLA

VENAFRO

Appuntamento col modellismo navale statico alla Palazzina Liberty di Venafro in questo mese di ottobre. Dal 6 al 21 prossimi l’edificio pubblico che si specchia nel laghetto di corso Lucenteforte ospiterà infatti la 2^ Mostra di Modellismo Navale Statico, con unità della 2^ guerra mondiale a propulsione meccanica. Col patrocinio del Comune di Venafro e la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Nucleo di Volontariato di Venafro verranno esposti modelli statici in scala 1:100 rispetto a quelli veri, realizzati dal modellista Ciro Gargiulo, campano residente a Venafro. Saranno in esposizione alla Liberty, con orario di apertura al pubblico 9.00/13.00 e 16.00/19.00, i modelli statici di N.B. Giulio Cesare, N.B. Bismark, Inc. P. Pola, Inc. P. Trieste, Inc. L. Muzio Attendolo, Inc. L. Armando Diaz, C.T. Grecale, C.T. Alfredo Oriani, Smg Tedesco U 47, Nave da crociera Città di Napoli, Veliero Bounty e Mas 15 1° GM. Ciro Gargiulo, ex dipendente Enel oggi in pensione, sulla passione della propria vita:<L’attività che il modellista esercita nel tempo libero rimane un fatto creativo e spesso raggiunge anche valori artistici, ma soprattutto non va sottovalutato l’aspetto culturale di tale impegno. Testimonianze ci sono state tramandate da antiche civiltà, come la fenicia e la romana, ma da considerarsi che fino al 1.600 l’architettura navale era sconosciuta. Le navi venivano costruite da maestri d’ascia, che lavoravano con l’esperienza che si tramandavano di padre in figlio. In questi ultimi tempi il modellismo navale si è diffuso in tutti i ceti sociali. Esso, oltre ad essere considerato un’attività storica culturale, esercita la passione per il mare e ispira una delle più appaganti occupazioni del tempo libero>.