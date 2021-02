Alla guida con un tasso alcolico sei volte più alto della norma, sfiorata la tragedia

E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. E’ finita così la serata di un camionista polacco beccato a guidare ubriaco sulla a14. Gli agenti della Polizia Autostradale sono intervenuti all’altezza di Termoli notando subito che qualcosa non andava nell’andatura dell’autocarro in quanto l’autista continuava ad accelerare e a decelerare, zigzagando sulla carreggiata autostradale direzione sud.

Con l’aiuto di un altro equipaggio che faceva rallentare il traffico, i poliziotti sono riusciti a far accostare l’autocarro in corsia di emergenza e hanno constatato che l’autista, un uomo di 37 anni, era completamente ubriaco tanto da richiedere anche l’intervento sul posto dei sanitari del 118. All’interno dell’abitacolo sono state trovate diverse bottiglie di alcolici e gli operatori hanno rilevato che l’uomo aveva un valore dell’alcol quasi 6 volte di più di quanto previsto dalla legge, pari a 2,86 g/l. L’autista è stato denunciato all’autorità giudiziaria e ritirata la patente di guida.