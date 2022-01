Alla guida a 91 anni, ha un malore e muore: inutili i soccorsi

L’incidente si è verificato in via Archimede nei pressi del cimitero di San Martino

Si è sentita male mentre era alla guida della sua auto in via Archimede, nei pressi del cimitero di San Martino. Si è accasciata sul volante ed è uscita fuori strada. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per lei, 91 anni, originaria del paese bassomolisano ma residente a Termoli non c’era già più nulla da fare.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, a San Martino. Tutto è accaduto in una manciata di secondi. La signora, di 91 anni, era alla guida della sua macchina e presumibilmente si stava recando al cimitero, quando si è sentita male.

Non ha fatto in tempo ad accostare la macchina e chiedere aiuto che il suo cuore ha smesso di battere tanto che l’auto è finita nel giardino di una casa che si trova proprio lungo la strada.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e i carabinieri ma l’anziana era già deceduta. Stando a quanto si apprende in paese la signora, che è residente a Termoli ma originaria di San Martino, nonostante l’età spesso si metteva in auto per raggiungere il paese bassomolisano e recarsi al cimitero.

L’incidente ha destato sconcerto nel paese.