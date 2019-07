Alla Fonte del Benessere Resort di Castelpetroso presentato il concorso fotografico “Il Molise che incanta”

REDAZIONE

Presentato presso il Fonte del Benessere Resort di Castelpetroso il programma di attività del Consorzio TumP! Turismo – Università – Medicina – Paesaggio.

Presenti all’incontro i rappresentanti del Consorzio: il presidente Luigi Di Majo Norante dell’azienda Di Majo Norante, i vicepresidente Sabrina Ricci della Fonte del Benessere Resort e Antonio D’Aimmo della Fondazione Giovanni Paolo II, i consiglieri Mario Pietracupa della Fondazione Neuromed, i professori Angelo Presenza e Giuseppe Reale dell’Università degli Studi del Molise. Cinque esponenti dell’imprenditoria, della ricerca, del benessere e della formazione che, insieme, vogliono promuovere una visione multidisciplinare delle peculiarità molisane grazie al progetto “Molise: Wellness Destination”. L’iniziativa rientra nella misura regionale Turismo è Cultura motivo per il quale alla presentazione del programma, che verrà espletato entro novembre 2019, ha preso parte l’Assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno, che ha salutato favorevolmente l’iniziativa che, come ha avuto modo di affermare nel corso dell’incontro, “parla di cultura dell’accoglienza, dell’ambiente, del benessere, della promozione di un territorio. L’iniziativa incarna la mission di Turismo è Cultura che è la promozione di fatto dell’intero territorio regionale. Imprescindibile – ha continuato Cotugno – l’impegno del territorio, imprenditori e stakeholders, per disegnare un futuro migliore per questa regione.” Tra le iniziative di immediata attuazione il Concorso fotografico “Il Molise che incanta”, aperto da oggi fino al 30 settembre a tutti gli amatori dello scatto, con il quale il Consorzio vuole coinvolgere i cittadini e i turisti che arrivano in Molise nell’obiettivo di cogliere l’anima di un paesaggio, di un popolo e di un territorio. Con l’iniziativa fotografica il Consorzio vuole contribuire alla promozione della conoscenza del territorio molisano tramite un lavoro di ricerca, del tutto personale da parte dei concorrenti, dei luoghi più belli del Molise. L’obiettivo è promuovere, attraverso le immagini più rappresentative, il Molise in Italia e all’estero come un luogo esclusivo di benessere, dove ambiente, alimentazione e stili di vita trovano la perfetta sintesi all’insegna della prevenzione, dell’attenzione alla salute e, infine, del vivere meglio. I lavori proposti diventeranno, poi, materiale iconografico da pubblicare sul sito del Consorzio TumP! e in una mostra itinerante.La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta esclusivamente a fotografi dilettanti. I termini e le condizioni del concorso sono consultabili sul sito www.tumpmolise.com ed è possibile iscriversi gratuitamente fino al 30 settembre 2019. “Il Consorzio è nato per l’amore condiviso per il Molise e per il suo sviluppo. – ha detto Luigi Di Majo Norante, Presidente di TumP – Vogliamo per questo coinvolgere altri molisani illustri e aziende territoriali che condividono questo nostro amore per la Regione. Tra le attività del Consorzio c’è anche il sostegno a progetti, destinati alle zone meravigliose del Molise, non ancora programmati. Il Consorzio cercherà di realizzare incontri con tutti coloro che vorranno contribuire e condividere il nostro obiettivo al fine di farli sentire protetti e sostenuti”. Oltre al concorso fotografico il Consorzio TumP allestirà la “Galleria del Gusto e del Benessere”, presso la masseria Di Majo Norante di Campomarino grazie anche al coinvolgimento di un gruppo di aziende agricole del territorio. Previste degustazioni di prodotti locali le cui proprietà organolettiche verranno illustrate da esperti nutrizionisti, epidemiologi ed agronomi. Tutto ciò al fine di promuovere la Dieta Mediterranea, di cui i prodotti molisani sono un esempio, e la sua importanza per la prevenzione. Verranno promosso, poi, momenti di confronto con un focus specifico su wellness e tutela della salute. Un primo seminario dal titolo “Molise: dove il benessere batte forte” sarà organizzato avvalendosi del supporto scientifico di gruppi di ricerca italiani dei soggetti partners (Fondazione Neuromed, Fondazione Giovanni Paolo II e Unimol). Seguirà un secondo incontro dal titolo “Wellness opportunità di sviluppo territoriale” che vedrà la partecipazione di esperti di fama internazionale.