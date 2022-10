Alla Fiera d’Ottobre i ragazzi de Il Melograno e la coop sociale ‘I Chicchi’

Un’opportunità per presentare le attività e consolidare la presenza sul territorio

Il progressivo ritorno alla normalità-dopo lo sconvolgimento di tutti gli abituali parametri causato dal covid 19 –riguarda, in tutti i suoi aspetti positivi, anche i ragazzi del Centro socio-educativo per disabili “Il Melograno”di Larino. I giovani partecipano, infatti, nei giorni 5/9 ottobre,allaedizione2022della Fiera d’ottobre.

Gli operatori, i volontari e le persone seguite nellevarie attività proposte sonopresenti in uno degli stand dedicati alle realtà di III Settore. Nello spirito della Associazione,si tratta di un’opportunitàper presentare i lavori e le numerose iniziative realizzate in Convenzione con l’ Ambito Sociale Territoriale di Larino -nel Centro socio-educativo e nel Centro diurno per minori, ma anche di un’occasione per condividere un progetto di apertura e confrontorivolto all’intero territorio con l’obiettivo di far conoscere, consolidare e promuovere una rete di servizi sempre più efficace.

L’impegno è quello di favoriremomenti di incontro, ascolto, inclusione sociale e coinvolgimento delle famiglie e della comunità e, al contempo, di sensibilizzarela popolazione su temi di attualità e problematiche del sociale.

In occasione della fiera saranno fornite informazioni sulle attività in corso e ci sarà la possibilità di sostenere le stesse, attraverso un contributo perl’acquisizione degli originali oggetti artigianali realizzati dai giovani utenti de “Il Melograno”, distribuiti dalla Cooperativa sociale “I chicchi”.