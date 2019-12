Alla Casa Pistilli una Natività speciale con gli ospiti dello Sprar (Foto e video)

Un momento di gioia per tutti. Dagli anziani ospiti della casa di riposo, passando per i più piccolini, fino ad arrivare agli ospiti dello Sprar. Si è tenuto ieri pomeriggio, venerdì 20 dicembre, alla Casa di riposo Pistilli di Campobasso, un presepe vivente molto particolare. All’interno del cartellone natalizio “La magia del Natale”, si è svolta la rappresentazione della Natività, con protagonisti gli ospiti della Casa Pistilli e con la collaborazione del progetto Sprar/Siproimi “Karibu”. Il tutto è stato reso possibile grazie all’idea e al lavoro degli educatori della struttura Rosanna e Domenico.

Un momento di partecipazione che non solo ha reso gioioso il pomeriggio di quanti quotidianamente vivono la Casa di riposo, ma che ha emozionato presenti e protagonisti. Un momento di reale integrazione, termine del quale troppo spesso ci si riempie la bocca ma che raramente si riesce a tradurre in realtà. E’ accaduto, invece, alla Casa di riposo Pistilli. Protagonisti della Natività, oltre agli anziani della struttura, sono stati Mary Gloria e il suo bimbo Wisdom. Lei ha vestito i panni della Madonna, mentre il piccolo è stato Gesù Bambino. Gioia e commozione per i due ospiti dello Sprar che, almeno per un pomeriggio, si sono sentiti realmente accettati. Sperando, come cantava De Gregori nel suo “Gesù Bambino” che “piova un po’ di meno sopra quelli che non hanno l’ombrello per avere dentro agli occhi e dentro al cuore tanti giorni ancora da passare”. dim