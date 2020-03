Alla casa Circondariale di Larino arrivano i materiali per le mascherine

È stato consegnato oggi, domenica 29 marzo, il materiale per fabbricare le mascherine alla casa Circondariale di Larino offerte dalla Task force e da Mara Iantomasi. I volontari Remo Colombo, Francesco Di Renzo e Michele Castelli si sono recati al carcere per donare il materiale. È stato dunque ascoltato l’appello della Garante regionale dei diritti delle persone, Leontina Lanciano, per reperire i rotoli di elastico da cucito necessari per completare i dispositivi.

Le immagini Indietro 1 di 3 Avanti