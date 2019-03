Alimenti non tracciabili, la Forestale sanziona titolare di azienda di prodotti lattiero caseari

REDAZIONE TERMOLI

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Termoli hanno controllato un automezzo adibito al trasporto di prodotti alimentari accertando delle irregolarità riguardanti la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti trasportati. Si trattava, nello specifico, di prodotti lattiero caseari conservati in contenitori in vetro (formaggio cremoso di capra) privi di qualsiasi etichettatura o altro mezzo di identificazione atto a garantire la rintracciabilità del prodotto e cioè la possibilità di ricostruirne e seguirne il percorso attraverso tutte le fasi della filiera di produzione, trasformazione e distribuzione. Il prodotto alimentare è stato sottoposto a sequestro amministrativo, sottraendolo così alla commercializzazione, ed il titolare dell’azienda sanzionato per non aver osservato le norme comunitarie che stabiliscono i principi ed i requisiti generali in campo alimentare e di sicurezza alimentare. Questa attività si inserisce in un più ampio programma di controlli della componente Forestale dell’Arma dei Carabinieri volti a verificare il rispetto delle norme in materia di commercio dei prodotti agroalimentari a tutela della salute del consumatore.