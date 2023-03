Alimentazione e cure naturali per una sana longevità, torna la rassegna “Vivere con cura”

Appuntamento fissato per lunedì 20 marzo, alle 18, presso la BiblioMediaTeca comunale di via Roma, con ingresso libero

Al centro dell’incontro “La scuola della salute, alimentazione e cure naturali per una sana longevità” i precetti salutistici, ancora oggi attuali e validati dall’OMS, per una vita sana, longeva ed in equilibrio psicoemotivo secondo la medicina tradizionale araba, ebraica, greca e mediterranea. La cultura dal “buon vivere lento”, sintesi della valorizzazione delle differenze culturali, quale ricchezza antropologica, che fa da contrappasso alla globalizzazione in corso con l’impoverimento e la scomparsa del valore secolare di tante raffinate culture e saperi.

Relatore d’eccezione sarà il dottor Giovanni Canora, dietista perfezionato in piante officinali, co-fondatore della cattedra Unesco di Salerno e presidente del Centro Studi Scuola Medica Salernitana.

Un viaggio socioculturale e scientifico, che affonda le radici nel medioevo, per la vera “medicina della salute’: il medico e lo speziale pedagoghi della longevità e della qualità della vita.