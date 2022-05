Alimentazione, Coldiretti donne impresa Molise promuove quella buona e sana per ogni eta’

Con la firma dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) si va concretizzando il progetto “La buona e sana alimentazione non ha età”, nato dalla volontà di Coldiretti Donne Impresa Molise e finanziato dal Gal Molise Verso il 2000. Il Progetto mira all’educazione alimentare degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e degli anziani della regione, riallacciandosi ad un percorso analogo già sperimentato da Coldiretti Donne Impresa Molise che, dal mese di maggio 2021, ha incontrato i bambini delle scuole primarie della provincia di Isernia e Campobasso impegnandosi nel difficile ed affascinante compito di educare i più piccoli alla sana e corretta alimentazione, anche in termini di sostenibilità ambientale.

Il Progetto, che partirà già in questo mese, vedrà come destinatari 17 plessi scolastici e 5 circoli anziani e si declinerà in lezioni e dimostrazioni pratiche ma anche laboratori e campus. Nelle attività progettuali saranno coinvolte 25 aziende agricole, agrituristiche e extragricole aderenti a Coldiretti, ben 16 delle quali guidate o le cui referenti sono donne, che promuoveranno il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali attraverso una campagna educativa dedicata.

“Il lavoro di coprogettazione tra aziende ed esperti nell’ambito della nutrizione e della comunicazione – spiega Manuela Virtuoso, Responsabile Regionale di Coldiretti Donne Impresa – ha permesso di individuare e articolare obiettivi che impattino sul territorio attraverso logiche di cooperazione, interdisciplinarietá e accrescimento del potenziale di welfare delle aziende agricole”.

Nello specifico, spiega la Virtuoso: “per i bambini delle scuole primarie abbiamo ritenuto chiave la conoscenza dei prodotti alimentari, dei luoghi di produzione, dei loro valori nutrizionali e di come consumarli durante la giornata, attraverso la metodologia dell’imparare facendo; per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, invece, abbiamo puntato sulla consapevolizzazione delle peculiarità e della qualità dei prodotti alimentari tipici del territorio, attraverso collegamenti tra le argomenti curriculari e attività esperienziali/laboratori di economia circolare; per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, ci siamo orientati sull’importanza della preparazione di piatti tipici e salutari, differenziati in base alle esigenze e sull’importanza del racconto del cibo e del loro ruolo nell’essere ambasciatori della cultura del cibo locale e sano; infine, per i circoli anziani, l’obiettivo è stato individuato nella valorizzazione delle antiche ricette e delle lavorazioni tradizionali, attraverso racconti autobiografici e ricerca di immagini e testi che traccino le abitudini alimentari del passato, ricostruiscano il cibo dei ricordi e contribuiscano alla realizzazione dei piatti della memoria”.

ELENCO DELLE AZIENDE PARTECIPANTI:

Polarstar; Mastantuoni Raffaella; Panariumlab di Virtuoso Manuela; Elisa; Di Iusto Bonifacio; Azienda Agrituristica Guado Cannavina di Amicone Felice; Azienda Agricola E Agrituristica Artemide di Montuori Anna; Spagnoletti Adamo; Azienda Agricola Costantini di Neri Gioia; Azienda Agricola Mastragostino di Di Pietro Sabrina; L’Essenza Della Natura di De Paola Rosanna; Felice Michele; Di Geronimo Mario; Venditti Daniele; Azienda Agricola Paladino Maria Antonietta; Valentino Maria; Apinfiore di Giovanna Cuomo; Azienda Agricola Santone Pina; Cantina Giagnacovo di Giagnacovo Tommaso; Berardi Antonio; D’Addario Felice Raffaele; Società Agricola Alba snc di Del Vecchio Nicola & C.; Organizzazione di Produttori della Pesca San Basso–Societa Cooperativa; Società Semplice “Tenuta Don Carlino Società Agricola”; Molhelix Soc. Semplice Agricola; Di Vito Floriana.

ELENCO DEI CIRCOLI ANZIANI PARTECIPANTI:

Circolo Auser Molise Ferrazzano, Circolo Auser Molise Fossalto, Circolo Auser Molise Gambatesa, Circolo Auser Molise Limosano, Circolo Auser Molise Roccamandolfi.

ELENCO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI:

Istituto Comprensivo Matese Vinchiaturo – scuola primaria plessi: Guardiaregia, Mirabello Sannitico, Vinchiaturo, Cercepiccola e scuole secondarie primo livello: plessi Mirabello Sannitico, San Giuliano del Sannio, Vinchiaturo.

Istituto Comprensivo G. Barone – scuole primarie plessi Baranello, Busso, Castropignano, Fossalto, Torella del Sannio e scuola secondaria plessi Baranello, Castropignano, Fossalto, Torella del Sannio.

I.S.I.S.S. Bojano L. Radice – I.P.S.E.O.A. Vinchiaturo – indirizzi Enogastronomia; Servizi Sala e Vendita.