Alienazione di beni “non strategici”, la Regione punta a ottenere oltre 13 milioni di euro

Tra i beni la sede della Regione a Roma e l’ex Frigomacello

Tra le maggiori novità introdotte dalla Legge di Stabilità approvata dalla Regione Molise c’è anche la proposizione di un piano di valorizzazioni e alienazioni immobiliari e l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione. Tra i beni non più ritenuti strategici vi sono: la sede della Regione a Roma per una stima di 1.200.000,00 euro; particelle costituite da Terreni ex-Interporto, località Marinelle per un valore di 6 milioni di euro; il Complesso ex Frigomacello Consorti le del Molise ed ex-Centrale del Latte, località Santa Maria de Foras per un ammontare di 5 milioni di euro. La stima complessiva di introiti da ottenere dal piano di alienazione che viene autorizzato attraverso questo articolo della proposta di legge e di euro 13.624.718,45.