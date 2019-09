Alga bruna “killer” delle Gorgonie, l’allarme lanciato alle Tremiti

Le analisi avviate a luglio 2018: in un anno causata la morte del 60% delle gorgonie sul fondale con ricadute sulla sopravvivenza dei polipi e dell’ecosistema

C’è una minaccia per le colonia di gorgonie che si trovano sui fondali delle Isole Tremiti. A lanciare l’allarme è stato il laboratorio del Mare Marlintremiti che ha osservato il fondale nei pressi dell’isola di San Domino dal luglio 2018 analizzandolo tra i 32 e i 38 metri di profondità. A minacciare le gorgonie sarebbe un’alga bruna che è stata osservata nel sito “Punto 55”. L’alga apparterrebbe apparentemente alla specie Sporochnus pedunculatus, e sarebbe caratterizzata da un rapido accrescimento e sviluppo con talli eretti capaci di raggiungere 30-50 centimetri di lunghezza con lentissima regressione. Una dimensione tale da portare l’alga a ricoprire totalmente il fondale e le Paramuricee clavate su cui si sviluppa causandone la morte. Stando agli studi che sono stati portati avanti dagli esperti del Laboratorio del Mare in un anno l’alga sarebbe causando la morte di circa il 60% delle gorgonie che si trovano sul fondale delle isole Tremiti. Una crescita che, con l’aumentare dell’alga, sarebbe arrivata nel giro di poche settimane non permettendo, quindi, ai polipi di potersi nutrire. Sempre secondo Marlintremiti la stessa alga in pochi giorni si è sviluppata e ha ricoperto un’altra zona del fondale dell’Isola di Caprara, quella della Secca di Punta Secca. Di qui l’avvio di altri studi sulle alghe presenti in alcune zone e sul fenomeno che sono stati avviati dallo staff di esperti e di biologi marini di Marlintremiti, considerando le possibili conseguenze catastrofiche per la fauna marina della riserva. Il fenomeno è stato segnalato dal Laboratorio del Mare anche all’Ente Parco del Gargano di cui fanno parte le Isole Tremiti oltre che agli organi competenti con l’obiettivo di portare avanti degli studi e delle collaborazioni nelle ricerche al fine di salvaguardare le colonie di Gorgonia.