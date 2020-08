Alfonso Pecoraro Scanio chiama, Borghi d’Eccellenza risponde

“Il mio viaggio italiano e’ la campagna per sostenere il nostro turismo, il territorio italiano, i borghi, i parchi, gli agriturismi e tutto cio’ che e’ la bellezza dell’Italia. Un turismo sicuro, sostenibile, smart, intelligente”. Queste le parole di Alfonso Pecorario Scanio che lancia la campagna, in qualità di presidente del Consiglio generale della Fondazione Univerde. A raccogliere l’invito , i Borghi d’Eccellenza che con il coordinatore nazionale, Maurizio Varriano, sostengono in pieno l’iniziativa unitamente a centinaia di associazioni, partner privati, mondo della cultura . “ I nostri borghi sono indispensabili per un ritorno alla centralità dell’uomo “ fa la eco a Pecorario, Varriano. E’ necessaria un repentino cambio di rotta che, purtroppo, non è ancora nelle corde della politica che non offre garanzie progettuali e di sostegno. Solo parole e pochi fatti. Stiamo perdendo un’occasione, l’ennesima occasione. Oltre spot e dichiarazioni, praticamente , nulla. Se il turismo, l’agricoltura e la sanità non tornano ad essere nelle corde del Governo centrale, si assisterà ad un’irreversibile tendenza ai segni negativi”. Conclude Varriano in occasione della tre giorni di Pietrelcina che ha visto radunarsi operatori, strutture governative e partner strutturali, dal titolo “ Jazz’Inn £ organizzata dalla Fondazione Ampioraggio. Alle attività connesse alla manifestazione, presente per il Molise, il Comune di Campodipietra con il sindaco Giuseppe Notartomaso, il vice sindaco Giuseppe Riccitelli. Accompagnato da Stefano Trotta, dell’associazione “ Amici del Morrutto” di San Giovanni in Galdo, con cui l’amministrazione, attenta alle iniziative aggreganti, condivide un percorso non solo legato a Jazz in Campo, il Sindaco Notartomaso ha ribadito la necessità di una vera cabina di regia e di forme di reti senza alterazioni politiche. Ospiti del sindaco della città di Padre Pio, Domenico Masone, della Fondazione Ampioraggio, hanno partecipato a tavoli tematici a cura di Invitalia ( Resto al Sud ), Anci digitale, Fo spa.