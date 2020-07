Alfano (Coisp): «Test rapidi solo alla Polizia e dopo mesi di attesa»

Tutte le forze dell’Ordine sono state impegnate in prima linea alla stregua di infermieri, medici e ogni operatore sanitario. Oggi, a distanza di mesi, arriveranno solo dei test rapidi. Sinceramente, e questo è innegabile, c0è stato un netto ritardo nelle procedure. Oltretutto il test, da quanto abbiamo appreso, sarà effettuato solo a Polizia. In sostanza resteranno fuori da questo screening Carabinieri, Vigili del Fuoco, Finanza e Municipale che si sono attivati attraverso i propri comandi regionali». Così Giovanni Alfano, Segretario regionale del sindacato della Polizia di Stato.

«I test sono 450 – continua Giovanni Alfano – 300 per gli agenti di Campobasso e 150 per quelli di Isernia. Avremmo preferito – termina Alfano – forse una maggiore attenzione in piena pandemia, quando i nostri uomini sono stati costantemente al servizio della collettività molisana».