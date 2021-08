“Alfabeto quotidiano”. Le parole di una vita

E’ il sottotitolo “ Le parole di una vita” a dare ulteriore senso all’Alfabeto quotidiano, pubblicazione della Marlin , che suggella amicizie letterarie e umane tra due scrittrici Dacia Maraini e Gioconda Marinelli. Domande acutamente formulate dalla Marinelli, risposte sicure e sempre in linea con il mondo letterario della Maraini prendono l’avvio dalle lettere dell’alfabeto per approfondire, far conoscere, introdurci nella vita della scrittrice, non solo interiore. Dalla parola Abitudini che apre il libro, a Zonzo che lo chiude passando per Donna, Gratitudine, Malinconia, Piera ( con riferimento alla lunga amicizia con Piera Degli Esposti)a Semplicità definita “ Il massimo della complicazione”.