CAMPOBASSO

Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso insieme all’Anasf, Associazione dei consulenti finanziari hanno intrapreso un nuovo percorso formativo: Economic@mente è il nome del progetto che ha coinvolto due classi quarte della scuola (IV A/B SIA). Un’iniziativa che gode dell’approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione e che, dopo il ciclo di incontri dello scorso anno scolastico, nell’Istituto di via Veneto, ha ripreso il via proprio in occasione del mese che il Miur ha dedicato all’educazione finanziaria. A tornare tra i banchi e confrontarsi con le curiosità degli studenti è nuovamente Francesco Manocchio, formatore Anasf.