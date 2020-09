Alexia e la danza, una cascata di emozioni

Nell’estate segnata dall’emergenza Covid, dal distanziamento sociale, dalle mascherine ad orari alterni, un fenomeno quasi insperabile è divenuto realtà. Il Nostro Molise da regione che non esiste, è andato alla ribalta nazionale dopo che numerosi personaggi famosi, essendo venuti a trascorrere le loro vacanze estive in questa terra che credevano non esistesse, si sono ricreduti ed hanno iniziato ad inondare i propri profili social di tantissime foto e recensioni con l’unico argomento inerente alla bellezza della Nostra terra, alla bontà ed accoglienza straordinaria del nostro popolo. Siamo passati come la scoperta dell’estate 2020, ma ancor di più si è affermato che il Molise esiste ed è anche un posto bellissimo, una terra incontaminata e vera, insomma tutta da scoprire e visitare. Piacevolmente nei giorni scorsi siamo venuti a conoscenza che una splendida immagine che immortala il sito delle cascate di Santa Maria del Molise finirà prossimamente sulle confezioni di barattoli della Nutella.

A proposito delle cascate di Santa Maria del Molise, qualche giorno fa abbiamo avuto l’occasione di intervistare la Ballerina campobassana Alexia Ricchi, che sul finire dell’estate è stata protagonista con la sua arte di un progetto che ha avuto la proposizione di far conoscere e valorizzare ancor di più il territorio molisano con l’aiuto di artisti molisani che ognuno con la propria arte hanno contribuito alla realizzazione di questo ambizioso progetto. Alexia Ricchi, ha contribuito esibendosi in una sua coreografia e balletto sulle note della canzone duemila volte di Marco Mengoni, che ha avuto come palcoscenico e scenografia proprio le cascate della località molisana e dal quale è stato realizzato un video, girato e fotografato dal fotografo Luca Discenza, che online anche su un sito nazionale visitali.it che ha come obbiettivo quello di pubblicizzare, rivalutare e far conoscere località, usanze, e tradizioni delle varie parti d’Italia, soprattutto quelle meno conosciute; a contattare la Ricchi chiedendole di prestare la propria arte ed esperienza al progetto sono stai i responsabili dello stesso la Signora Mena Spina e il Signor Mario Masella.

Alexia Ricchi, 20 anni, ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della danza all’eta di 4 anni e mezzo nelle scuole di ballo del capoluogo molisano, appassionandosi sin da subito all’arte della danza ha studiato e praticato con tenacia e sacrificio lo studio della danza classica, moderna e contemporanea, rendendosi sempre più conto che la danza riempie la sua vita e vorrebbe che diventasse un vero e proprio impiego negli anni successivi. Durante gli anni di danza a Campobasso partecipa a numerosissimi stage con i più importanti ballerini a livello nazionale e non come Kledi o Veronica Peparini, solo per citarne alcuni, dove sia Alexia che i coach hanno sempre sottolineato la bravura e la determinazione della ballerina, che difatti nel 2019 ha partecipato ed ha vinto in Bulgaria il concorso “Balkany Dance Festival”.

La sua passione, bravura , determinazione e spirito di sacrificio l’hanno portata alla fine degli studi liceali a trasferirsi a Roma dove è stata ammessa in una prestigiosa accademia di danza privata, dove tutt’ora sta continuando gli studi, ma è tornata, anche se per poco, nella sua terra non appena è stata contattata e scelta per il progetto di danzare per valorizzare e promuovere il Molise con la sua arte; a tal proposito ci ha detto “ E’ stata la prima volta nella quale mi sono dovuta cimentare in un’esperienza del genere, ma non ho avuto dubbi sull’accettare dato che ho condiviso appieno gli ideali che hanno portato alla nascita di questo progetto. L’essere stata scelta per fare ciò è anche una grande soddisfazione personale che ripaga tutti gli anni di duro lavoro e sacrificio che ho dedicato e sto dedicando alla danza, e l’idea di rappresentare la mia terra in un progetto simile, mi inorgoglisce ed è una soddisfazione personale unica. Voglio precisare che tutto questo e tutto quello che ho fatto e che farò non sarebbe mai stato possibile senza il supporto dei miei insegnanti, dei miei amici, ma soprattutto della mia speciale mamma, che con sforzi e sacrifici ha sempre creduto e contribuito affinché io potessi vivere il mio sogno nel migliore dei modi possibili e nonostante il mio trasferimento a Roma.”

L’ultima domanda che abbiamo rivolto alla brillante e simpaticissima Alexia è quale sia il suo sogno nel cassetto e dove vorrebbe essere a livello artistico tra qualche anno. “ Ho il desiderio di poter continuare ancora a danzare perché la danza è la mia vita e riesco tramite essa ad esprimere la vera me stessa, credo sia anche un’enorme forma comunicativa, e se potessi scegliere vorrei arrivare a danzare in televisione, in quanto i miei studi e la mia preferenza vanno in direzione di uno stile moderno che si riesce ad esprimere appieno solo in tv.”

SIMONE ROCCO