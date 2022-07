“Alexa” spopola in Molise, regione al primo posto in Italia per crescita di utenti nel primo semestre dell’anno

In regione oltre 2 milioni le interazioni per la musica, il più ascoltato è Vasco Rossi

Si chiama “Alexa” ed è diventata un fenomeno sempre più in crescita.

Lei, l’assistente vocale di Amazon, con la sua voce, è sempre più presente nella quotidianità dei molisani.

Oltre 5 milioni di interazioni sono state registrate in Molise per semplificare la quotidianità, tramite la propria voce.

Nel periodo gennaio-giugno 2022 i dati segnalano che in Molise, tra Campobasso e Isernia, sono state generate oltre 5 milioni di interazioni con Alexa di cui 2 milioni con la musica e più di 820 mila richieste vocali per la “Casa Intelligente” che risulta essere in assoluto la funzioni più utilizzata e amata dai molisani. Sono, infatti, milioni i dialoghi con l’assistente vocale che si integra con migliaia di dispositivi permettendo di attivare telecamere, luci, termostati compatibili. Si tratta – riporta Ansa Molise – di funzioni rientrano tra le “skill” o applicazioni vocali più apprezzate.

Al secondo posto tra le funzioni maggiormente utilizzate, c’è la gestione del proprio tempo: tantissimi i timer attivati.

Al terzo posto c’è la sveglia di inizio della giornata con migliaia di “suoni” attivati. Al quarto posto c’è la creazione di liste.

Molise al primo posto in Italia per crescita di utenti attivi tra gennaio e giugno 2022. In Molise sono 2 milioni le interazioni per la musica: ascoltatissimo Vasco Rossi.