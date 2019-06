REDAZIONE TERMOLI

La sua presenza in città era già nell’aria da qualche giorno e ieri sera è apparso pubblicamente a cena in un ristorante sul lungomare sud di Termoli, a Rio Vivo. Alex Britti, grande artista italiano, è stato ‘paparazzato’ e la foto postata da Gianmarco Cristiani su Facebook ha raccolto tantissimi consensi. L’artista sembrerebbe essere arrivato a Termoli per motivi professionali.