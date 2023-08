Alessio D’Agostino della m2 medaglia d’argento ai Campionati italiani

Secondo gradino del podio nella gara dei 100 dorso per la categoria Ragazzi

Congratulazioni ad Alessio D’Agostino, della società m2, per aver ottenuto la medaglia d’argento nella gara dei 100 dorso categoria Ragazzi ai Campionati Italiani. È una prestazione eccezionale conquistare un riconoscimento così importante in una competizione di alto livello come questa.

Con un tempo di 57″26, dimostra una notevole abilità e dedizione nell’allenamento per arrivare a un livello così competitivo. Questa medaglia è il frutto del suo talento, impegno e duro lavoro.

Il suo risultato è un grande motivo di gioia e ispirazione per gli appassionati di nuoto e per tutti coloro che seguono e sostengono gli atleti italiani e.