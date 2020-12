Alessia Iuliano e Francesco Pascucci, due molisani… INSIEME

Fa ancora parlare di sé la coppia dei due giovani molisani, Alessia Iuliano (25 anni) e Francesco Pascucci (26 anni) che – a circa cinque mesi dal corto animato autoprodotto Close(r) – Lockdown’s life – ritorna sugli schermi dei nostri smartphone, questa volta rispondendo alla call to action della fondazione “Ente Ville vesuviane”, Tempo inVerso.



Ogni settimana la Fondazione Ente Ville Vesuviane vuole condividere immagini e parole dedicate al suo patrimonio monumentale, paesaggistico e storico-culturale, aspettando la riapertura al pubblico delle sue Ville, parchi e giardini.



Alessia Iuliano, musicoterapeuta, già autrice di due libri di poesia e studentessa al terzo anno di Illustrazione, e Francesco Pascucci, videomaker e studente di Design della Comunicazione, hanno risposto all’invito della fondazione realizzando uno short video dal titolo Insieme.

Le parole in questo corto sono al servizio della serie di immagini che i due molisani hanno scelto di realizzare per raccogliere l’auspicio della Fondazione, “Tempo inVerso è ciò che vogliamo essere ora quando urgente diventa il bisogno di riconquistare spazi di libertà”.

In un tempo come quello in cui viviamo, invocare la libertà non ha molto senso, ma evocarla attraverso l’arte, invece, può essere davvero un invito a comprendere, ancora una volta, il potere salvifico della bellezza.