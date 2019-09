Alessandro Di Lisio, l’ex ministro Trenta a Campobasso mostra la maglietta della Folgore

Donata dai genitori del parà morto nel 2014. «Io non sono più il vostro MoD, ma voi sarete sempre nel mio cuore»

L’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta è tornata in questi giorni a Campobasso. Nella giornata odierna, domenica 15 settembre, alla Trenta è stata donata la maglietta della Folgore dai genitori di Alessandro Di Lisio. L’ex ministro l’ha indossata postando un messaggio sui social.

«Oggi sono a Campobasso con la mia famiglia; Dora Pinelli e Nunzio Di Lisio, genitori di Alessandro Di Lisio (morto in Afghanistan il 14 luglio 2009), mi hanno portato la maglietta della XXII Compagnia “Angeli Neri” – 8° Reggimento del Genio Guastatori della Folgore – a cui Alessandro apparteneva.

Ci eravamo visti il 13 luglio, quando ho partecipato alla cerimonia per la commemorazione di Alessandro a 10 anni dalla scomparsa.

C’eravate anche voi “Angeli Neri”.

Grazie per questo dono!

Indosso la maglietta con piacere e con onore. Io non sono più il vostro MoD, ma voi sarete sempre nel mio cuore!»