Alessandro Amoroso nuovo vice presidente della Provincia di Campobasso

La nomina dopo l’incontro di Roberti con gli esponenti del centrodestra al Comune di Campobasso

E’ il sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, il nuovo vice presidente della Provincia di Campobasso. La nomina è arrivata direttamente dal presidente della Provincia, Francesco Roberti, che nei giorni scorsi aveva incontrato i rappresentanti del centrodestra in consiglio comunale a Campobasso che avevano chiesto una rappresentanza importante in Provincia per il comune capoluogo e per la vice presidenza si faceva il nome del consigliere comunale e provinciale della Lega, Alessandro Pascale.