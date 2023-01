“Alesia2007” Onlus compie 15 anni: “La Bellezza Salverà il Mondo”

“Alesia2007” Onlus compie 15 anni e, per festeggiarla, amiamo ancora una volta richiamare le parole di Fedor Dostoevskij “La Bellezza Salverà il Mondo”.

L’Associazione nasce per combattere il disagio giovanile, aiutare gli adolescenti in difficoltà e i genitori alle prese con un momento complesso della vita dei loro figli. È un’Associazione senza fine di lucro impegnata dal 2008 nel sostegno di ragazze e ragazzi nella fase evolutiva e nella pubertà e delle loro famiglie; curando di coinvolgere Scuole, Istituzioni ed Agenzie Formative.Grazie alla sinergia con la sua Equipe di esperti composta da Psicoterapeuti ed Educatori promuove convegni, giornate di studio, incontri nelle scuole e nei luoghi di ritrovo, offre consulenze mirate ai genitori, svolge attività clinica gratuita con famiglie a basso reddito, si occupa di formazione di educatori ed operatori, organizza iniziative culturali per sensibilizzare l’opinione pubblica. “Alesia2007” Onlus ha istituito una sede operativa anche in Campobasso, luogo di nascita della Presidente e di grandi affetti familiari e di importanti relazioni personali.

Per l’area clinica “Alesia2007” Onlus collabora con “Co.Me.Te.” per la sede di Firenze e con “Ohana” per la sede di Campobasso.