Alesia: produzione energetica e rispetto del pianeta (parte II°)

Abbiamo accennato ai gravi problemi che si sono creati con l’aumento dei consumi energetici degli ultimi 50-60 anni. In particolare i combustibili fossili (carbone,petrolio, gas) sono i principali responsabili dell’immissione di anidride carbonica nell’atmosfera (effetto serra) con le ben note conseguenze.

Tra gli sforzi compiuti dalla Scienza per ridurre il fenomeno si sono citate le

cosiddette energie alternative (eolica, solare, nucleare) che, in realtà, dovrebbero essere chiamate energie integrative in quanto attualmente i combustibili fossili non sono eliminabili. Si sono evidenziati gli aspetti negativi dell’energia nucleare da fissione e si è accennato alla possibilità di replicare sulla Terra la sorgente dell’energia che alimenta le stelle. Per capire il nocciolo dell’argomento abbiamo dovuto accennare alla struttura della materia, in particolare alla struttura atomica.

Abbiamo visto che i nuclei atomici sono formati da protoni e neutroni che sono legati fra loro da forze molto intense (FN) ma caratterizzate da un cortissimo raggio d’azione mentre i protoni, essendo elettricamente carichi, si respingono con forze (FE) a lunghissimo raggio d’azione. Ciò significa che per fondere due nuclei d’idrogeno (formati da un protone ciascuno) dobbiamo “spingerli” l’uno contro l’altro con una velocità, quindi un’energia, tale da farli arrivare alla distanza in cui FN sia maggiore di FE. Con un esempio infantile è come se volessimo far salire una biglia su un piano inclinato fino ad arrivare all’orlo di un buco in cui farla cadere. E’ ovvio che se non forniamo la biglia della velocità (quindi dell’energia) sufficiente, non riuscirà a cadere nel buco. Le stelle, Sole compreso, sono aiutate in questo dall’enorme forza di gravità che spinge verso il centro le particelle elettricamente cariche di cui sono costituite. Se la loro energia è sufficientemente alta queste particelle finiscono per trovarsi ad una distanza in cui FN è maggiore di FE per cui si uniscono (fondono) liberando l’energia che consente alle stelle di vivere per tutto il tempo in cui la forza gravitazionale uguaglia la forza di fusione. Poi, verso la fine della loro vita, se prevale la prima la stella collasserà (nana bianca), se prevale la seconda la stella esploderà (gigante rossa). E’ facile capire che sulla Terra è impossibile raggiungere i valori della forza di gravità del centro delle stelle, quindi se vogliamo innescare reazioni di fusione dobbiamo “aiutare” i protoni ad avvicinarsi fra loro fino a far prevalere l’attrazione nucleare rispetto alla repulsione elettrica.

Chiarito il problema vediamo ora come affrontarlo. Nel corso degli ultimi

settant’anni sono state seguite varie strade per cercare di ottenere un gas di particelle elettricamente cariche (detto plasma) sufficientemente denso ed a temperatura così alta da innescare le reazioni di fusione. Tralasciando i tentativi che si sono dimostrati infruttuosi, dagli anni 70 in poi la via sulla quale si sono concentrati tutti gli sforzi, scientifici e tecnici, è quella del confinamento magnetico di un plasma in un contenitore toroidale, a forma di ciambella appunto, detto TOKAMAK in cui campi magnetici sempre più intensi e plasma sempre più denso consentano di raggiungere l’obiettivo.

L’Unione Europea si è impegnata nella realizzazione della prima macchina (il Joint European Torus: JET) nei pressi di Culham (non lontano da Oxford) in cui il 9 novembre 1991 è stata realizzata la prima fusione nucleare controllata al mondo.



Nel disegno sono illustrate le

parti essenziali del JET:

1-In grigio la camera a vuoto in cui viene riscaldato il plasma;

2-Le bobine che circondano il toro e generano il campo magnetico che comprime il plasma

Riscaldandolo;

3-Il trasformatore per i magneti (in giallo) che costringono il plasma a restare nel toro;

4-In grigio (sulla destra) gli ugelli di iniezione del gas che aumenta la densità del plasma.



Si noti, sulla sinistra, la figura del tecnico che dà un’idea delle dimensioni della macchina.

Tra le varie difficoltà che bisogna superare basterà osservare che la temperatura alla quale si deve portare il plasma è dell’ordine di centinaia di milioni di gradi! Nessun contenitore potrebbe mai sopportare temperature simili. Il plasma quindi non deve entrare in contatto con le pareti della camera. Per questo deve essere confinato da campi magnetici molto intensi che sono ottenuti con superconduttori estremamente sofisticati.

Il JET viene utilizzato per ricerca, per migliorare i parametri (campo magnetico, temperatura, ecc.) necessari e per contribuire alla realizzazione della macchina della generazione successiva: ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).

Solo una collaborazione mondiale può infatti sostenere lo sforzo necessario alla costruzione della prima macchina che produca, grazie alla fusione, più energia di quanta ne consumi. Il progetto, nato nel 2007, vede la collaborazione, oltre all’UE, di Regno Unito, USA, Cina, Russia, Giappone e India, con contributi esterni di Canada e Svizzera. Il sito scelto (Cadarache) si trova in Francia a circa 40 km a nord-est di Aix-en-Provence.

La sua realizzazione assomiglia ad un gigantesco puzzle i cui pezzi provengono dai quattro angoli del pianeta. L’Italia partecipa con più della metà dei contratti industriali. Diverse società italiane contribuiscono in vari settori della componentistica di ITER: da Milano a Genova, da Padova a Frascati, solo per citare alcuni centri. Ad esempio, dei 18 grandi magneti generati da superconduttori (la cui temperatura d’esercizio è di – 269°C, quasi lo zero assoluto!) ben10 sono realizzati in Italia,come Italia, come quello illustrato in figura.

I 18 magneti (dal peso di 360 tonnellate ciascuno) sono disposti attorno al toro ed hanno il compito di tenere il plasma lontano dalle pareti e contemporaneamente di “strizzarlo” per farne aumentare densità e temperatura.

Come si può vedere dall’illustrazione, in cui si notano i grandi magneti a forma di D (in grigio), la macchina ripete le caratteristiche del JET, ma i parametri (dimensioni, potenza, temperatura) sono maggiorati. La figura umana dà l’idea della differenza con il JET. Quest’ultimo, richiede una potenza di 24 megawatt per iniettare il plasma nel tokamak e fornisce una potenza in uscita di 16 megawatt; ITER invece con una potenza di iniezione di 50 megawatt dà una potenza in uscita di 500 megawatt.

Come il JET ha contribuito alla realizzazione di ITER, così quest’ultimo contribuisce alla realizzazione di DEMO (DEMOnstration Power Plant), un vero e proprio reattore a fusione termonucleare controllata che dovrà essere operativo negli anni 50 del corrente secolo.

Nel disegno è schematizzato il progetto DEMO: il reattore (a sinistra), che ricalca la struttura di ITER, la centrale elettrica (al centro), che trasforma in energia elettrica quella prodotta da DEMO, il trasferimento alla rete (a destra).

Per la realizzazione di DEMO è stato creato un consorzio di istituti di ricerca

europei denominato EUROfusion (per l’Italia partecipa l’ENEA).

Possiamo realisticamente immaginare la seconda metà di questo secolo

caratterizzata da centrali nucleari a fusione che avranno definitivamente soppiantato quelle a combustibili fossili. Si tratta di una corsa contro il tempo nella speranza che i danni che stiamo facendo (effetto serra in particolare) siano reversibili.

Come si vede, la via del progresso scientifico è tanto più lunga quanto più

sofisticata è la ricerca e quanto più ambizioso è l’obiettivo. Come rispose il fisico russo Lev Artsimovich, uno dei padri della fusione, quando all’inizio degli anni 50 del secolo scorso gli venne chiesto quando ci si dovrebbe occupare di fusione termonucleare controllata: quando il genere umano ne sentirà il bisogno. Quel momento è arrivato ed oggi gli sforzi di tutti sono rivolti alla realizzazione della prima centrale a fusione nucleare. Artsimovich è l’inventore del tokamak, to(roidal’naja) kam(era) s ak(sial’nym) magnitnym polem, acronimo russo per camera toroidale a confinamento magnetico.

Carlo Comucci

Carlo Comucci, professore emerito di matematica e fisica nei licei di stato, già preside del liceo scientifico italiano nell’Istituto Internazionale Montana di Zugerberg (CH), si è laureato in Fisica all’Università di Trieste, dove ha svolto per diversi anni attività didattica e di ricerca, occupandosi in particolare di fisica del plasma per la fusione termonucleare controllata. Dopo aver insegnato nei licei scientifici di Udine e Trieste, ha rinunciato all’incarico universitario a causa della sua passione per l’insegnamento

liceale. Ha vinto ripetutamente il concorso presso il Ministero degli Affari Esteri per l’insegnamento di matematica e fisica nei licei italiani all’estero. In tale veste ha insegnato nei licei scientifici italiani al Cairo, al Montana e ad Istanbul.

Dopo aver vinto il concorso a preside, gli è stata assegnata la sede del liceo scientifico “Isacco Newton” di Scandicci (FI) ma vi ha rinunciato perché, come lui stesso dice, si ritiene più un animale da cattedra che da scrivania.