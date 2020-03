“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” (rubrica sul disagio sociale)

Un progetto per la vita in viaggio tra la forza delle parole e le ragioni della speranza

L’ Associazione “Alesia 2007” Onlus nasce per combattere il disagio giovanile, aiutare gli adolescenti in difficoltà e i genitori alle prese con un momento complesso della vita dei loro figli. È un’Associazione senza fine di lucro impegnata dall’anno 2008, nel sostegno di ragazze e ragazzi nella fase evolutiva e nella pubertà, coinvolgendo istituzioni, Enti, Scuole e Famiglie.



Grazie alla sinergia con la sua equipe di esperti composta da psicoterapeuti ed educatori promuove convegni, giornate di studio, incontri nelle scuole e nei luoghi di ritrovo, offre consulenze mirate ai genitori, svolge attività clinica gratuita con famiglie a basso reddito, si occupa di formazione di educatori ed operatori, promuove attività di sostegno destinate ai giovani all’interno delle comunità di migranti, organizza iniziative culturali per sensibilizzare l’opinione pubblica.

L’Associazione ha sede legale in Firenze, Piazza S.Firenze n.2 e sede operativa in Pontassieve (Fi), via Aretina n.4.

Dal gennaio 2018, l’Associazione ha anche una sede operativa in Campobasso(Cb), via Eugenio Cirese n.1, essendo questa città luogo di nascita della Presidente Anna Corallo e di affezione anche del coniuge Claudio Calcinai Vice-Presidente; nonché di Alesia.

Curiamo e ci occupiamo del complesso tema del disagio giovanile, nelle sue variegate forme di espressione; e della prevenzione; sia attraverso eventi culturali e di approfondimento scientifico, sia con la presa in carico a carattere clinico.

Siamo convinti che il lavoro in rete tra le Agenzie Formative e gli Adulti di riferimento per gli Adolescenti ed i Giovani Adulti possa rivelarsi efficace nella conoscenza del disagio e quindi della prevenzione; oltre che nella messa a punto di efficaci strategie di intervento.

Abbiamo a cuore di poter mettere a disposizione le nostre risorse per un proficuo lavoro di rete con Enti, Istituzioni, Operatori ed Agenzie Formative Territoriali, portando il nostro specifico contributo.

In particolare a Campobasso l’Associazione ha esordito il 7 maggio 2011 presso il Convitto Nazionale “M.Pagano” per poi proseguire l’8 e 9 novembre 2019 presso il Liceo Classico “M.Pagano”; l’8 novembre con un incontro di formazione tra gli operatori dell’Associazione “Alesia 2007” Onlus con il Prof. Gustavo Pietropolli Charmet l’Avv.ssa Anna Corallo e la Dott.ssa Renata Sardi responsabile del Progetto Scientifico dell’associazione e Genitori, Docenti, Operatori dei Servizi, Professionisti e Rappresentanti delle Istituzioni mentre il Convegno della mattina del 9 novembre è stato rivolto agli Studenti ed ai Docenti di tale Istituto.

Ed ancora il 17-18-19 gennaio 2020 con due incontri-convegno presso il Liceo Statale “G.Maria Galanti” rivolti agli Studenti ed ai Docenti ed una tre giorni di eventi culturali presso il Museo Sannitico della stessa città.

Negli eventi del Novembre 2019 e del Gennaio 2020,abbiamo affrontato il tema di grande attualità “Adolescenti in crisi:attacco al corpo e ritiro sociale”.

Il corpo rappresenta per gli adolescenti un oggetto di grande attenzione ed investimento emotivo, psichico ed affettivo.

Il passaggio dall’età infantile all’età adulta risulta essere alquanto complesso; ed oggi soprattutto influenzato dal bisogno di ammirazione e di visibilità, tra i pari e nell’ambiente sociale.

E dal terrore per gli adolescenti di non essere all’altezza delle aspettative; che può portarli a sprofondare nella vergogna.

Accade così che gli adolescenti attacchino il corpo che non riescono più ad abitare, nascondendolo, digiunando, facendolo sparire o ritirandosi definitivamente nella loro cameretta, fenomeno degli “Hikikomori”.

I ragazzi e le ragazze hanno vergogna di esistere e di affrontare le vicende della vita e la loro triste melanconia, delusione, paura della vita coinvolgendo tutto il nucleo familiare in una crisi d’impotenza e di inadeguatezza. Tutte le famiglie affrontano nel percorso crisi e difficoltà: sono le tappe della vita, ma talvolta i figli sembrano non riuscire a relativizzare i problemi che vanno ad interferire nella loro crescita e maturazione emozionale. Tutto ciò talvolta sfocia in un ritiro socio-emozionale da parte di alcuni componenti della famiglia. Nei giovani il problema diviene più palese e prendendo il termine dalla fenomenologia nipponica, dove il problema ha assunto cifre notevoli, divengono “Hikikomori”/ ritirati sociali. Il fenomeno non colpisce solo i giovani ed anzi statisticamente potremmo dire che questo tipo di risposta alla difficoltà di inclusione nel mondo dei pari, ha spesso delle caratteristiche di copying di una modalità relazionale presente all’interno della famiglia.

All’azione clinica vogliamo affiancare anche quella culturale promuovendo iniziative educative rivolte alla scuola, alle famiglie e agli educatori nell’intento di partecipare attivamente alla formazione di una “nuova cultura dell’adolescenza”.

Vogliamo sostituire l’”epoca delle passioni tristi” con quella delle “passioni gioiose” facendo tra l’altro leva sull’educazione ai sentimenti e alle emozioni (gioia, dolore, desiderio ecc.).

Nello stesso tempo crediamo sia fondamentale “educare alla bellezza” adottando in pieno il motto di Dostojevscki “La Bellezza salverà il Mondo”; convinti che “il bello” può inserirsi nei processi evolutivi dei giovani contribuendo ad una prospettiva di armonica crescita ed umanizzazione. E Così siamo convinti che una corretta in/formazione di carattere giuridico sia utile, se non necessaria, per la conoscenza e la consapevolezza dei propri diritti e doveri da parte dei Giovani in particolare; ma anche degli Operatori e delle Agenzie Formative .

Considerando che spesso la mancata e/o difettosa conoscenza delle normative vigenti possono creare incertezze, incongruenze, difficoltà o arresti nell’assunzione di corrette scelte ed efficace determinazioni nella gestioni delle relazioni familiari, parentali; nonché all’interno dell’Istituzioni ove si svolge la vita sociale.

Valga ad esempio il tema del Bullismo e del Cyberbullismo, laddove i Giovani spesso sono inconsapevoli della gravità delle condotte poste in atto e delle conseguenze di carattere personale, relazionale e legale.

