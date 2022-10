“Alesia ed i suoi compagni di viaggio”: la Badia di San Salvatore a Soffena”

Un patrimonio architettonico e culturale da salvaguardare

L'architetto Claudio Calcinai

Ho avuto il privilegio nell’anno 2020 di essere incaricato dall’Amministrazione Comunale di Castelfranco-Piandiscò (Ar) di redigere lo “studio di fattibilità tecnico economica del programma di valorizzazione della Badia di San Salvatore a Soffena” e quindi di aver avuto l’opportunità di scoprire e conoscere più a fondo la bellezza di questo particolare complesso architettonico.

Badia di San Salvatore a Soffena – Castelfranco di Sopra (AR)

Questo stupendo compendio si trova nel cuore della Toscana, tra l’Arno e le pendici del Pratomagno, lungo l’antica strada detta di “Setteponti” che collegava la città etrusca di Arezzo fin quasi a Firenze, culla del Rinascimento.

Questo itinerario ricalca il vecchio tracciato della via romana “Cassia Vetus” lungo le colline che sono situate ai piedi del Pratomagno ad una quota media di altezza di circa 300 metri, dalla quale si possono dominare sia il fondovalle che le collineed i monti del Chianti. E’ un percorso che attraversa uno dei più tipici paesaggi toscani, tra il Casentino e la zona del Chianti. Tutt’intorno le case coloniche, le fattorie con l’olio ed il vino, il territorio fiabesco delle Balze, le riserve naturali, la solenne semplicità delle pievi romaniche.

Lungo la strada provinciale si articolano varie località di estrema valenza storica e architettonica: il centro di Castiglion Fibocchi dove possiamo ammirare i ruderi della Pieve di San Quirico la cui origine risale al periodo paleocristiano; il paese di San Giustino Valdarno con la Pieve Romanica del XII secolo; il Comune di Loro Ciuffenna con la Pieve Romanica di S.Pietro a Gropina; il centro di Castelfranco di Sopra con la Badia di S.Salvatore a Soffena; il nucleo di Piandiscò con la Pieve Romanica di S.Maria a Scò ed infine il paese di Reggello con la Pieve Romanica di S.Pietro a Cascia.

Nella parte centrale del tragitto della “Cassia Vetus” si incontra il Comune di Castelfranco di Sopra, una delle terre nuove costruite dalla Repubblica Fiorentina, che mantiene ancora inalterata l’antica struttura urbanistica tipica di queste fortificazioni.

Da ammirare la Porta Fiorentina, porta di ingresso al paese, detta Torre di Arnolfo di Cambio; il Palazzo Comunale situato al centro della piazza principale, il cui piano terra conserva intatta la sua origine trecentesca; la Chiesa di San Filippo Neri del 1630 il cui interno è in stile barocco e ricco di opere d’arte.

Torre di Arnolfo di Cambio – Castelfranco di Sopra (AR)

Soffena era ed è una località del Valdarno Superiore, posta a destra dell’Arno, ai piedi del Pratomagno, fra il Pian di Scò e il Pian tra Vigne. Anticamente era stata abitata dagli Etruschi, ed Etrusco è anche il suo nome, “Soffena”, che secondo i glottologi è una parola etrusca; è un nome di persona.

Da Soffena prese nome un castello medioevale. Non sappiamo con precisione quando venne costruito, probabilmente risale all’epoca carolingia (X-XI sec.). La prima documentazione scritta risale alle affermazioni del Repetti che lo cita nel 1014. Nelle Provvigioni del Comune di Firenze del 1296 è detto di Casuberti. Il castello doveva essere stato costruito dal capostipite della famiglia degli Ubertini, feudatari e seguaci dei ghibellini, e nemici di Firenze il cui Comune era retto dai Guelfi. Essi ostacolavano il passaggio delle merci dei mercanti fiorentini, imponevano gabelle e taglie. Da qui l’origine della guerra che vide sconfitti gli Ubertini e di cui già nel XII sec. non se ne trova più traccia a Soffena, che passò sotto la sovranità del Governo di Firenze.

Da Soffena prese nome anche una chiesa parrocchiale dedicata all’apostolo S. Tommaso, se ne ha notizia nel 1274. Il territorio della parrocchia nel XIII sec. già faceva parte del Contado

Fiorentino, e quando il governo di Firenze divise il Contado Fiorentino in Sesti i popoli del Piviere di Scò e quello di S. Tommaso a Soffena fecero parte del Sesto di S. Piero Scheraggio, successivamente quando Firenze divise il Contado Fiorentino in Quartieri i popoli del Piviere di Scò e quello di S. Tommaso a Soffena fecero parte del Quartiere di S.Giovanni. Quando nei secoli XI e XII crollato il sistema feudale i popoli eressero il loro libero Comune anche il popolo di S. Tommaso a Soffena formò il proprio che poi per volontà di Firenze lo raggruppò in “leghe”. Il popolo di S. Tommaso a Soffena fu chiamato a formare la Lega di Castelfranco. In tale Lega figura negli statuti del capitano del Comune di Firenze dal 1355.

Dal 1384 la Lega di Castelfranco fu soggetta al Podestà che ogni sei mesi veniva inviato ad amministrarne la giustizia. Dal sec. XV sia la chiesa che il popolo di S.Tommaso cessano di essere ricordati come da Soffena e cominciano ad essere chiamati da Castelfranco.

Mappa di Castelfranco di Sopra immagine tardo-cinquecentesca

ORIGINE E STORIA DELLA BADIA

Da Soffena prese nome anche un monastero di monaci benedettini, a capo dei quali stava un abate, e per questo si chiamava Abbazia di S. Salvatore a Soffena. Se ne ignorano il nome del fondatore e l’anno di costruzione, se ne ha notizia nel1090 quando papa Urbano II la confermò all’Ordine vallombrosano. Essa all’inizio era ben provvista di beni, come risulta dai Decimari Vaticani, anche se l’edificio del monastero e quello della chiesa avevano proporzioni modeste e improntate alla più grande semplicità. Nel XV sec., tempo di rinnovamento in cui si davano proporzioni solenni ed in cui i pittori usavano riempire le pareti di affreschi, la Badia non poté rimanerne estranea, per cui tutto il complesso ebbe quella forma architettonica che oggi possiamo vedere, dopo alcuni opportuni lavori di restauro.

Il complesso della Badia deve essere risultato tale da meritare davvero di essere visitato in quanto, nel 1436 papa Eugenio IV aderì alla richiesta di poter lucrare l’indulgenza plenaria a coloro che avessero visitato la chiesa nuovamente costruita e ornata di pitture.

Nel 1459 l’Abbazia passo a Priorato, cioè un gradino inferiore, per mancanza dei monaci sufficienti (12), e nel 1562 per il ridotto numero di componenti venne soppressa con bolla del papa Innocenzo XI e la cura delle anime fu affidata ai sacerdoti secolari. Questi ebbero cura anche dell’edifico fino al ritorno dei monaci. Con l’andare del tempo la comunità monastica tornò a riformarsi, ma visse per poco tempo. Le rendite dei beni posseduti passarono in commenda a diversi ecclesiastici e laici, che tirarono a sfruttarla e non a mantenerla, così Soffena andò incontro ad un grande degrado edilizio. Il colpo mortale fu inferto dal Granduca Pietro Leopoldo che nel 1774 la soppresse, ne incamerò i beni ed espulse la comunità religiosa. Sia la chiesa che il monastero furono venduti ad un privato che la trasformò in casa colonica, stalle, cantine ecc.. La chiesa fu ridotta a fienile e divisa in due da una parete. La parte anteriore, che comprendeva tutta la navata, alla quale si continuava ad accedere dall’ingresso della chiesa, venne adibita a fienile, mentre il transetto e l’abside furono trasformati in legnaia con accesso dal chiostro.

Nel 1963 lo Stato, tramite la Soprintendenza alle belle arti di Firenze, acquistò dall’Avvocato Ristori, proprietario dal 1918, tutto l’immobile e diede inizio all’opera di restauro. Si provvide allo stacco degli affreschi, si ripristinò il tetto e si rifecero numerose volte crollate. Si riportò all’antica forma il chiostro e si sistemò l’interno della chiesa e del campanile. Sul prato centrale fu ricollocato al suo primitivo posto l’antico pozzo, del quale sono state ritrovate le pietre originali. In cima al campanile fu riposizionata l’antica croce e la banderuolaritrovata fra le macerie. L’opera venne inaugurata il 7 Luglio 1968.

Vista del complesso dall’alto

Attualmente detto complesso monumentale è caratterizzato dalla chiesa, dall’ex-convento con il chiostro edificato su due lati ed il giardino centrale, dall’orto perimetrato dal muro e da una vasta area pertinenziale circostante a prato ed olivi.

La Badia attualmente occupa un’area “baricentrica” dell’abitato di Castelfranco di Sopra: un fulcro storico fra l’impianto

originario dell’abitato e il suo successivo sviluppo, un fulcro fisico fra la natura incontaminata e l’ambiente modificato dall’uomo.

Come già detto la struttura attuale della Badia risale alla fine del Trecento, quando la precedente chiesa viene demolita e interamente riedificata, spostando l’asse del nuovo edificio verso ovest e realizzando un impianto a “croce latina” con volte a crociera e decorando l’interno con pregevoli affreschi realizzati intorno alla prima metà del Quattrocento.

Il complesso si presenta come un continuum di tre corpi di fabbrica, organizzati generalmente su due piani che si snodano intorno ad un giardino centrale che, perimetrato da un chiostro su tre lati (anch’esso a due piani), nella parte a nord risulta delimitato da un muro.

Il chiostro interno ed il campanile

E’ inoltre presente una torre campanaria a pianta quadrata situata sul lato nord del complesso, nell’incrocio fra il braccio destro del transetto, da cui risulta accessibile, e il presbiterio.

Il lato sud è caratterizzato da tre vani al piano terra che si affacciano sul chiostro, due dei quali con soffitti voltati e originariamente presumibilmente adibiti a cantine o comunque a locali destinati a rimessaggio degli attrezzi e dei prodotti agricoli; mentre al piano superiore, oltre al braccio del chiostro, sono presenti due locali e una terrazza. In quest’ala del fabbricato è inoltre presente la scala che consente l’accesso dall’interno al piano superiore.

Il lato est, anch’esso organizzato su due piani, presenta al piano terreno, oltre al braccio del chiostro, la partizione in tre vani principali e tre secondari.

Tutti i vani principali sopra menzionati si affacciano sul chiostro. Uno di essi è, di fatto, una loggia direttamente accessibile e collegata all’orto dell’ex complesso monastico.

I vani secondari sono invece accessibili dall’area (ora tombata) interessata dalle operazioni degli scavi archeologici coordinate dalla allora competente Soprintendenza Archeologica per la Regione Toscana.

Anche al piano primo sono presenti tre vani di cui due collegati al livello superiore del chiostro e uno, soprastante ai vani secondari del piano terreno che, collegato ad ulteriori vani accessibili da una scala esterna, costituisce l’attualeappartamento del casiere.

Pianta piano terra del complesso edilizio 8

La chiesa, posta sul lato ovest del complesso edilizio, risulta rialzata di quattro scalini dal piano di campagna, con pianta a croce latina, è composta da unica aula principale, da un transetto e da una zona absidale.

L’altare, rivolto ai fedeli, di recente costruzione, è posto al centro del transetto, perfettamente all’incrocio degli assi longitudinale e trasversale, ed è costituito da una semplice mensa in pietra serena poggiante su idonea struttura in muratura intonacata adagiata su un basamento rettangolare. Sul fianco sinistro dell’abside è collocata un’ampia sacrestia, rialzata di tre scalini rispetto al transetto; mentre sul lato destro è ubicato il solido campanile, di forma quadrata, avente accesso diretto rialzato dal transetto stesso.

L’intera superficie della chiesa, suddivisa da cinque arconi a tutto sesto, è coperta da una serie di controsoffitti con volte a crociera intonacate che nascondono la soprastante orditura lignea portante dei tetti, costituita da capriate a cavalletto, travi di colmo e rompitratta e travicelli.

Una serie di aperture sulle facciate garantiscono un sufficiente grado di luminosità naturale all’interno della struttura.

Il compendio de quo, realizzato con strutture verticali portanti perimetrali e di spina costituite da murature di pietrame di buon spessore, presenta parti con paramento visibile e parti intonacate. I divisori interni sono in mattoni pieni posti per piano e mattoni forati per coltello.

I solai, dei vari piani, sono in orditura lignea di castagno e/o abete, con travi principali “uso fiume” di buona sezione, orditura secondaria formata da correnti, soprastante assito e/o scempiato e pavimenti in cotto con relativa caldana di sottofondo.

Lo stato di stabilità dei solai è buono mentre quello di manutenzione è mediocre.

I vari tetti, del tipo a padiglione o ad unica o doppia falda a capanna, sono tutti costituiti da orditura lignea principale e secondaria in legno (capriate, travi principali e secondarie “uso fiume”, puntoni e correnti), sovrastante scempiato di pianelle in cotto e manto di copertura in coppi ed embrici vecchi alla toscana.

Anche i tetti, come già detto per i solai, si presentano in buone condizioni di stabilità.

Le gronde, ove presenti, hanno un aggetto assai contenuto, con travicelli smensolati a disegno semplice, seggiola di bordo e scempiato in pianelle di cotto.

Le caratteristiche di finitura sono quelle tipiche toscane per edifici di un certo pregio architettonico; con intonaci civili completi di velo di sabbia fine, tinteggiature a calce per le facciate esterne intonacate e a tempera comune per gli interni, i pavimenti, come già detto, sono in mattonelle di cotto arrotato a crudo e per i vari servizi igienici in mattonelle di ceramica.

Interno della chiesa

Una nota particolare va rivolta agli interessanti affreschi presenti nella Badia:

* entrando nella chiesa, subito a sinistra troviamo un affresco che raffigura San Giovanni Gualberto, fondatore dell’Ordine Vallombrosano, attribuito a Bicci di Lorenzo; questo perché il Monastero di San Salvatore a Soffena in Valdarno dal 1090

circa, per oltre cinque secoli, fu sotto la giurisdizione dei Monaci Vallombrosani;

* sulla destra troviamo l’affresco raffigurante una Madonna con Bambino tra i Santi Pietro e Francesco;

* sempre sulla parete destra dell’aula è collocata una preziosa Annunciazione del noto pittore detto “Lo Scheggia”, fratello di Masaccio;pittore che svolse la sua attività pittorica prevalentemente nelle campagne fiorentine ed in particolar modo nel suo Valdarno;

* nel transetto di destra è presente un grande affresco attribuito a Liberato da Rieti, databile attorno al 1455, raffigurante la “Strage degli Innocenti”, la “Visitazione della Vergine alla cugina Elisabetta” oltre ad altre due figure di santi;* nel transetto di sinistra troviamo altri importanti affreschi, databili nella prima metà del Quattrocento, recuperati con gli ultimi restauri degli anni sessanta del secolo scorso; tra questi emerge la particolare raffigurazione della Madonna che allatta il Bambino Gesù;

* ed infine, dietro l’altare, si trova un affresco che raffigura una Vergine in Trono con Bambino tra angeli e i Santi Lazzaro di Betania e Michele Arcangelo; opera databile intorno al 1422 e attribuita a Mariotto di Cristofano cognato di Masaccio.

Obbiettivo dell’Amministrazione Comunale di Castelfranco- Piandiscò rimane la salvaguardia e la valorizzazione di questo “prezioso ed unico” complesso edilizio, con la sua valenza storica, architettonica e paesaggistica; attraverso la realizzazione di un polo culturale a servizio non solo dell’ambito comunale ma dell’intero territorio valdarnese.

ARCH. CLAUDIO CALCINAI

NOTA BIOGRAFICA

*CLAUDIO CALCINAI, architetto fiorentino, libero professionista, appassionato di restauro, Vice-Presidente dell’Associazione “Alesia2007” Onlus.