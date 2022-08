“Alesia ed i suoi compagni di viaggio”, il contributo del professor Brunale: “C’era una volta la mietitura – la trebbiatura – il mais”

di Arnaldo Brunale*

Uno dei più importanti prodotti derivanti dalla lavorazione dei campi di questo periodo è il grano. La sua coltivazione ha inizio con la semina autunnale e termina a giugno quando le messi dorate sono pronte per essere mietute, anche se il clima, nel nostro Molise, spesso spostato in avanti questa operazione di uno o due mesi. La mietitura (métenna), che si fa nella fase della luna calante, è ritenuta, fin dai tempi più antichi, uno dei momenti più importanti della vita contadina, insieme alla vendemmia (véllegna) e al raccolto delle olive.

Una volta, il raccolto del grano avveniva manualmente con il solo ausilio della falce (fàūcia). I contadini si alzavano di buon mattino (a prima matìna) per dirigersi nelle campagne, dopo aver consumato una sostanziosa colazione a base di peperoni fritti (péparuōle) e baccalà o di frittata con la salsiccia (saūciccia) e aver bevuto un ottimo bicchiere di vino attinto direttamente dalla fiasca di creta (quārtāra). Prima di iniziare la mietitura indossavano un grosso mantello di tela o di pelle (mandéra), un cappello di paglia (pagliētta) per proteggersi dal sole, ed un fazzoletto a colori (maccatūre), annodato al collo, per tergersi il sudore. Con una mano impugnavano la falce, mentre le dita dell’altra mano, con cui tenevano i ciuffi di spighe da falciare, erano protette da appendici di canna (canniēlle), per non tagliarsi. Il lavoro era molto duro e lungo e si protraeva ininterrottamente fino al tocco di mezzogiorno (miēzéiuōrne), quando c’era la sosta pranzo. Un “rito” aggregante molto sentito ed allegro. Si spandeva una tovaglia (tuāglia) sull’erba, all’ombra di un albero frondoso, per consumare un ricco pasto a base di pasta di casa (làānelle) con fagioli o ceci e salsiccia, contenuto in un grosso vassoio di metallo (spāsa). In quel recipiente attingevano tutti con le proprie posate. Naturalmente il vino, anche se in modesta quantità, e il pane di casa non mancavano mai. Dopo una sigaretta preparata manualmente con cartina e trinciato forte (abbrétatūra), i contadini riprendevano il lavoro, mentre le loro donne facevano rientro a casa per accudire i figli, governare gli animali della stalla e approntare la cena per i loro mariti quando sarebbero ritornati a casa prima del tramonto (véndunóra).

Durante le operazioni di mietitura i contadini erano soliti cantare motivi o stornellate di antica tradizione, un po’ per non avvertire la fatica, un po’ per esternare la gioia per il buon raccolto che stavano facendo. Eduardo Di Iorio, nel suo Saverio ne racconta cento e più…, riporta un antichissimo canto che i contadini di Campobasso intonavano durante la mietitura. Si tratta di una composizione molto lunga, ma risulta monca nella trascrizione perché l’anziano campobassano che gliela fornì, non la ricordava in maniera completa.

“… E mo’ ch’abbiamo vibbete e mangiato, E mo’ ch’abbiamo vibbete e mangiato, arizilecille tavola da padrone: A questa tavola n’ c’ha mancate cria, E a questa tavola n’ c’ha mancate cria. Ah! Ringraziam la Vergine de Maria! E roppe mangiate sott a nu ceppone, e roppe mangiate sott a nu ceppone, e ringraziam Dio e lu patrone. A questa tavola n’ c’ha mancate cria, E a questa tavola n’ c’ha mancate cria. Ah! Ringraziam la Vergine de Maria!”.

Il grano appena mietuto si affastellava e si legava in fasci (méte) che, uniti insieme, formavano il covone (manuōcchie). Successivamente era trasportato, a dorso di mulo o di asino, sull’aia di una casa colonica dove avveniva la trebbiatura (trèsca). Al tocco della campana delle 16,00 (véndunóra), i contadini lasciavano i campi per fare ritorno presso le loro case dove erano attesi dalle mogli che, nel frattempo, avevano preparato un ricco pranzo serale. Dopo cena i meno stanchi dal lavoro si concedevano una sigaretta ed una partita a carte tra una bicchierata e l’altra senza, però, andare oltre nelle bevute e nell’orario perché il giorno dopo si sarebbero dovuti alzare di buon mattino per continuare a mietere. Solo a mietitura ultimata i contadini si regalavano un pranzo più ricco (capécanale). Questa usanza era rispettata anche in altre occasioni: alla fine del raccolto del mais, della vendemmia, del raccolto delle olive, dell’uccisione del maiale.

La trebbiatura (trèsca) era l’atto finale con cui si separava il grano dalla spiga (mórra). Solitamente questo lavoro era eseguito sul tardo pomeriggio, prima dell’imbrunire, per la presenza della brezza vespertina che, soffiando dolcemente, aiutava i contadini a mondare il grano dalla paglia. La mattina, invece, era riservata alle operazioni di posizionamento del grano sull’aia. Un’operazione complessa che richiedeva alcune ore di duro impegno. La trebbiatura si faceva con l’aiuto di animali da soma (vétture). Essi giravano ripetutamente attorno allo spiazzo, dove erano posizionate le spighe in forma circolare su un grosso strato di paglia, trascinandovi sopra una ruota di pietra scanalata. Il grano, una volta liberato dal suo involucro, per essere separato dalle impurità, veniva lancianto in aria con forconi e pale in modo tale che la paglia si affastellava ai bordi dell’aia, mentre il grano si accumulava al centro della stessa. Un’ulteriore depurazione del grano (cungiātūra) si faceva aiutandosi con un separatore a maglie strette (cruviēlle). Una buona parte del grano pulito era conservato nel granaio (casciōne), un grosso armadio rettangolare munito di un portello nella parte inferiore da cui poterlo prelevare quando ce ne era bisogno. Il rimanente del raccolto, invece, era portato al mulino per essere trasformato in farina.

La giornata lavorativa della trebbiatura conosceva una pausa a metà giornata quando i contadini mangiavano il pasto, preparato dalle donne, a base di maccheroni conditi con sugo di ragù (maccarune ‘é trèsca). Questo pranzo si consumava anche durante la spannocchiatura del mais. Dopo la trebbiatura, con la paglia rimasta, si facevano i covoni (pagliāre) che venivano utilizzati in inverno per sfamare gli animali. Ad agosto, infine, si ripuliva il campo mietuto procedendo alla bruciatura delle stoppie (réstócce), in modo da fertilizzarlo con le loro ceneri e da approntarlo per la successiva semina. Questa antica usanza aveva anche un suo significato ben preciso. Il fuoco prodotto dalla bruciatura delle stoppie, nella credenza contadina, serviva a tenere lontano dai campi possibili influssi negativi.

Va detto che non tutti i contadini erano in grado di conservare provviste di grano sufficienti per soddisfare le esigenze di natura alimentare dell’intero nucleo familiare. Buona parte del raccolto serviva per pagare i debiti contratti nell’anno per l’acquisto di sementi, attrezzi agricoli, vestiari, ecc. La porzione residua, se restava, veniva molita per ottenerne farina. Spesso, però, non era bastevole alle necessità della casa (pane, pasta, dolci, ecc.), per cui il contadino ricorreva a soluzioni alternative per soddisfare il fabbisogno della famiglia come quella della coltivazione del mais, pianta di origine americana, più propriamente messicana. Una coltivazione importante al pari di quella del grano, essendo il cereale più presente nell’economia della casa. Non a caso il granturco si è sostituito al grano nell’alimentazione di molte famiglie contadine, e non solo, per diversi decenni.

Con la sua farina gialla si preparavano polenta (pulenda) e pizze (pizze ‘é grandinie) cotte al fuoco del camino, che satollavano lo stomaco, anche se non avevano grandi proprietà nutritive. Ancora oggi, per far intendere lo scarso potere nutrizionale di questo alimento, si dice: La pulenda prima abbòtta e po’ allenda. La pizza di granturco, alternata al consumo del pane, costituiva l’alimento giornaliero del contadino. Essa veniva ammorbidita con acqua calda leggermente salata, quindi era mescolata con erbe campestri, ottenendo un gustoso amalgama (pizza e ménestra). Questa vivanda veniva arricchita, solo in rari casi, con pancetta di maiale (véndresca) e peperoncino (péparulìlle) per renderla più gustosa (pizza ammarétata). La saggezza contadina, maturata attraverso decenni di sofferenze, di privazioni e di stenti, consigliava di eliminare dal quotidiano i prodotti del maiale, per riservarli nelle occasioni importanti.

Il mais era presente anche sulle tavole delle famiglie meno facoltose che vivevano in città. Soprattutto gli artigiani e gli operai si nutrivano di esso, non riuscendo a soddisfare tutte le esigenze della numerosissima prole con i magri proventi che realizzavano con il loro lavoro. Si tenga presente che ogni coppia di sposi, in linea di massima, metteva al mondo cinque o sei figli, generandone anche più di dieci in casi eccezionali. Allora bisognava fare di necessità virtù, soprattutto nella lavorazione del pane fatto in casa, che veniva fatto miscelando una piccola quantità di farina di grano con quella di mais oppure aggiungendo alla prima una grossa dose di patate. Per questo motivo era frequente che anche queste categorie di lavoratori si dedicassero alla coltivazione del mais e delle patate su ridottissimi appezzamenti di terreno subito fuori città (Cambérelle, Vazzieri, Ponde a tre scale, S. Giovanni dei Gelsi, ecc.).

La tecnica della semina del granturco era diversa da quella del grano. Anche essa era eseguita a mano, ma, anziché procedere al lancio a pioggia della semenza nei solchi, come avveniva per il grano, i chicchi erano inseriti uno alla volta, o anche più di uno, in buchi praticati nella terra con l’aiuto di un piolo (pézzuche). Si può immaginare quanto fosse faticosa e lunga questa operazione, in special maniera se il campo da seminare era di grandi dimensioni. Spesso, il contadino ritrovandosi, al tramonto, stanchissimo per il grande lavoro svolto e, non avendolo completato, lasciava il piolo conficcato là dove era arrivato, per riprendere il lavoro il giorno successivo dal punto esatto dove lo aveva interrotto la sera prima. Addò arrive chiānda u pézzuche!erano soliti dirsi fra di loro i contadini prima di chiudere la giornata lavorativa. Francesco Di Marco, in Sant’Elia – Un autore, un paese, una comunità, annettendo un grande valore scaramantico a questo oggetto, così riferisce:

“… Tra i vari regali, che i fidanzati usavano scambiarsi, un particolare significato avevano gli oggetti da lavoro e i capi di vestiario o di biancheria. U pizzico era un’asta di legno, lunga cinquanta centimetri circa, con un puntale di metallo, o anche senza, sormontata da un artistico gallo intagliato. Serviva per piantare il grano… Naturalmente il “pizzico” racchiudeva un evidente valore simbolico, anche se l’offerente, come pure colei che lo accettava, non vi annettevano più il suo reale significato. Nonostante ciò, questo dono così semplice nella sua materia, ma così intimo nel suo significato, veniva gelosamente custodito dalla ragazza nel cassone, tra i panni del suo corredo…”.

Dopo la semina, l’attenzione del coltivatore si rivolgeva al raccolto delle pannocchie che avveniva sul finire dell’estate, senza trascurare, nel frattempo, la cura del campo seminato, liberandolo dalle erbe infestanti (sarchiatura) e annaffiandolo in continuazione nelle giornate di grande calura. Il raccolto delle pannocchie veniva fatto a più mani, staccandole una ad una dal gambo della pianta. A mano a mano che si procedeva nel raccolto, le pannocchie venivano caricate su un traino per essere trasportate e scaricate sull’aia della casa colonica, dove c’erano ad attenderle le donne incaricate al loro scartoccio ed alla sgranatura. Quest’ultima operazione era eseguita con l’ausilio di uno strumento di legno snodato alla punta (pazzariēlle) che, abili mani, provvedevano a sbattere sulle pannocchie distese sull’aia. L’uso di questo attrezzo richiedeva esperienza e tempistica da parte di chi lo adoperava perché la sua appendice snodata spesso procurava ferite, anche serie, alla testa di chi non lo sapeva usare.

Della pannocchia di mais, al pari del maiale, non si buttava nulla. Le foglie (frùsce), che l’avvolgevano, erano fatte essiccare al sole per farne, successivamente, materassi (saccune). Il tutolo (tùrze) era usato come combustibile nel camino. I chicchi di granone (àcéne) costituivano l’alimento base degli animali, mentre con la farina, ottenuta dalla loro macinatura, come detto, si nutrivano le famiglie.

La raccolta del mais, al pari di quella del grano, rappresentava un momento unico di aggregazione e di gioia. Era una specie di festa di ringraziamento per la buona riuscita del raccolto. Dopo un intero anno di sacrifici il contadino si riteneva soddisfatto del risultato ottenuto e lo festeggiava a modo suo tra balli, al suono dell’immancabile organetto, numerose bicchierate di vino e genuini pasti consumati all’aperto, a base di pasta fatta in casa, di fagioli e di carne di maiale o, chi ne aveva le possibilità, di carne di coniglio e di gallina. In queste circostanze si gustavano anche alcune pannocchie di mais abbrustolite o fatte bollire in acqua e sale.

In alto, La mietitura